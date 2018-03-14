zseven

Александр zseven

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Аудит информационной безопасности. Защита вашего проекта. Web-программирование.

Работаю с популярными CMS(Bitrix, Wordpress, Drupal, Modx, Joomla, и тд.). 

— Личная площадка на базе OWASP. 

- Комплексный аудит сайта/сервера на наличие уязвимостей 

- Аудит исходного кода web-приложения 

- Поиск существующих XSS, SQL injection и других уязвимостей; 

- Поиск и удаление вирусов, троянов, шеллов, вредоносного кода на сайте. 

- Восстановление и защита сайта после взлома; 

Написание модулей, плагинов, различных скриптов – ПРИ НАЛИЧИИ ВМЕНЯЕМОГО Т.З!!!!!