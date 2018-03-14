Аудит информационной безопасности. Защита вашего проекта. Web-программирование.
Работаю с популярными CMS(Bitrix, Wordpress, Drupal, Modx, Joomla, и тд.).
— Личная площадка на базе OWASP.
- Комплексный аудит сайта/сервера на наличие уязвимостей
- Аудит исходного кода web-приложения
- Поиск существующих XSS, SQL injection и других уязвимостей;
- Поиск и удаление вирусов, троянов, шеллов, вредоносного кода на сайте.
- Восстановление и защита сайта после взлома;
Написание модулей, плагинов, различных скриптов – ПРИ НАЛИЧИИ ВМЕНЯЕМОГО Т.З!!!!!