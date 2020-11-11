zubatyandrei

Руководитель проектов, управленец в сфере закупок

Проведение процедур в сфере закупок для Государственных и муниципальных нужд согласно ФЗ-44Обеспечение организации, компьютерной техникой, канцелярскими принадлежностями, мебельной продукцией, эксплуатационными частями и горюче-смазочными материалами, огнетушащими веществами, спецодеждой, инвентарем.Осуществление контроля за их использованием и хранением.Представление в установленные сроки заявки на материально-технические ресурсы с обоснованием и расчетами их потребности.Организация работы складского хозяйства.Своевременное составление отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения.Разработка закупочной сметы.Осуществление подготовки изменений для внесения в план график. Размещение в единой информационной системе плана закупок и внесение в негоизменений.Разработка плана-графика.Размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в негоизменений. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.Осуществление подготовки и размещение в АЦК АИСГЗ а так же ЕИСизвещений об осуществлении закупок.Осуществление подготовки и размещение в АЦК АИСГЗ а так же ЕИСдокументации о закупках и проектов контрактов.Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов.Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определенияпоставщиков (подрядчиков, исполнителей).Осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.Организация в случае необходимости на стадиипланирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определение наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Осуществление контроля за исполнением поставленных задач специалистами отдела, распределение нагрузки выполняемой работы.