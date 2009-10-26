Образование:
Незаконченное высшее
2004-2006
Лицей Физико-техническая школа при Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе Российской Академии Наук. (СПб)
2006-...
Физико-технический факультет СПбГПУ.
Прфессиональные навыки и личные качества:
Владею английским языком.
Инициативный, общительный, исполнительный, энергичный, ответственный, быстро и легко обучаемый
Операционные системы: Windows 95,98,NT,2000,XP
Языки программирования: C++, PHP5, Pascal, HTML, CSS, JavaScript.
Программные пакеты: MS Visual Studio.Net, MS Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, MS Office, Turbo Pascal.
Базы данных: MySQL.
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