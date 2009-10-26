zuck_on

Александр Зюков zuck_on

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Образование:

Незаконченное высшее

2004-2006

Лицей Физико-техническая школа при Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе Российской Академии Наук. (СПб)

2006-...

Физико-технический факультет СПбГПУ.

Прфессиональные навыки и личные качества:

Владею английским языком.

Инициативный, общительный, исполнительный, энергичный, ответственный, быстро и легко обучаемый

Операционные системы: Windows 95,98,NT,2000,XP

Языки программирования: C++, PHP5, Pascal, HTML, CSS, JavaScript.

Программные пакеты: MS Visual Studio.Net, MS Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, MS Office, Turbo Pascal.

Базы данных: MySQL.

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