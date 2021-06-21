Верстальщик/Front-end developer (HTML - верстка)
Всем привет! Меня зовут Богдан. Фриланс я выбрал в качестве подработки в свободное время, да и вообще думаю, что в дальнейшем он станет частью моей жизни.
Своим заказчикам я готов представить качественные и современные работы в лучшем стиле. Работаю в профиле:
лендинги;
сайты-визитки;
многостраничники;
Задание выполню четко по вашему ТЗ. Гарантирую качество, нашу с вами согласованность и выполнение работы в сроки. Работаю без предоплаты и за вашу цену.
Связь со мной:
telegram: @bogdanzdvv
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