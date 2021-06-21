Верстальщик/Front-end developer (HTML - верстка)

Всем привет! Меня зовут Богдан. Фриланс я выбрал в качестве подработки в свободное время, да и вообще думаю, что в дальнейшем он станет частью моей жизни.

Своим заказчикам я готов представить качественные и современные работы в лучшем стиле. Работаю в профиле:

лендинги;

сайты-визитки;

многостраничники;

Задание выполню четко по вашему ТЗ. Гарантирую качество, нашу с вами согласованность и выполнение работы в сроки. Работаю без предоплаты и за вашу цену.

Связь со мной:

[email protected]

telegram: @bogdanzdvv