Услуги системного администрирования и технической поддержки.

Подробнее об оказываемых услугах:

Настройка и администрированию баз данных

Cервисная поддержка и обслуживание с выездом и удаленно;

Модернизация, настройка, конфигурация техники и ПК.

Обновления для ОС (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, FreeBSD, Mac OS и других);

Проектирование, монтаж, настройка и оптимизация сетей любого уровня (Ethernet, Token ring, FDDI, 802.11 и прочих);

Создание, обслуживание файловых, почтовых, web и других серверов, настройка протоколов шифрования и аутентификации, обнаружение и локализация атак и др.