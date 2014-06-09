Услуги системного администрирования и технической поддержки.
Подробнее об оказываемых услугах:
Настройка и администрированию баз данных
Cервисная поддержка и обслуживание с выездом и удаленно;
Модернизация, настройка, конфигурация техники и ПК.
Обновления для ОС (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, FreeBSD, Mac OS и других);
Проектирование, монтаж, настройка и оптимизация сетей любого уровня (Ethernet, Token ring, FDDI, 802.11 и прочих);
Создание, обслуживание файловых, почтовых, web и других серверов, настройка протоколов шифрования и аутентификации, обнаружение и локализация атак и др.
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