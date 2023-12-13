zulkaizo89

Отлично владею Photoshop и Lightroom, работаю графическом планшете, с использованием горячих клавиш и экшенов.Опыт более 5лет.
✅Ретушь портретов (Raw и JPEG) - техническая (легкая)
• светокоррекция, цветокоррекция, кадрирование
• чистка кожи лица и рук (прыщей, синяков, царапин, ссадин, покраснений на коже)
• удаление точащих волос (причесывание)
• чистка одежды, правка частей одежды
• замена частей лица или рук с разных кадров
• удаление жестких рефлексов на лице, руках, одежде
✅Обработка предметов и food фото
• цветокоррекция, выравнивание света,кадрирование
• удаление лишних рефлексов, чистка пыли и царапин
• правка геометрии, дефектов на форме
• добавление реалистичной падающей тени
• достижение аппетитного визуального эффекта
• подготовка для веб
• автоматизация, экшены, тримминг
✅ Обтравка
• дорисовка волоса, меха
• замена фона на 100% белый или подбор фона
• улучшение освещения,колорита,текстур, глубины фона для достижения оптимального визуального результата
✅Пакетная обработка фото в Lightroom
•потоковая конвертация файлов из RAW в DNG в JPG
•отбор лучших кадров со съемки
•базовая свето и цветокоррекция
•устранение черных провалов •белых пересветов - по гистограмме
•температура, контраст, насыщенность цвета и оттенки
•кадрирование по композиции
•подытожевание цельности серии кадров - одинаковые по свету и цвету
•создаю и редактирую готовые пресеты
•работа со светом и тенями кистями в Lightroom
✅Верстаю фото книги в Photoshop. Коллаж,фотомонтаж.
✅Имею опыт самостоятельной фотосъемки
✅Имею высшее художественное образование (диплом с отличием)
✅Личные качества
• позитивный настрой, спокойствие, ориентация на результат
• стремление к обучению и развитию в любой ситуации
• креативность, творческое мышление, художественный вкус, внимательность, насмотренность
• продуктивна, ответственна, толерантна к правкам
• открыта к новым знаниям и опыту
✅Имею навыки рисования в Photoshop (растровые изображения) под печать перевожу в CMYC в формат TIFF
✅Я всегда на связи: +7-928-468-00-14
✅Готова выполнить тестовое задание без оплаты-почта для ТЗ @[email protected]