zulkaizo89

Ретушер-Digital художник в Photoshop

Отлично владею Photoshop и Lightroom, работаю графическом планшете, с использованием горячих клавиш и экшенов.Опыт более 5лет.

✅Ретушь портретов (Raw и JPEG) - техническая (легкая)

• светокоррекция, цветокоррекция, кадрирование

• чистка кожи лица и рук (прыщей, синяков, царапин, ссадин, покраснений на коже)

• удаление точащих волос (причесывание)

• чистка одежды, правка частей одежды

• замена частей лица или рук с разных кадров

• удаление жестких рефлексов на лице, руках, одежде

✅Обработка предметов и food фото

• цветокоррекция, выравнивание света,кадрирование

• удаление лишних рефлексов, чистка пыли и царапин

• правка геометрии, дефектов на форме

• добавление реалистичной падающей тени

• достижение аппетитного визуального эффекта

• подготовка для веб

• автоматизация, экшены, тримминг

✅ Обтравка

• дорисовка волоса, меха

• замена фона на 100% белый или подбор фона

• улучшение освещения,колорита,текстур, глубины фона для достижения оптимального визуального результата

✅Пакетная обработка фото в Lightroom

•потоковая конвертация файлов из RAW в DNG в JPG

•отбор лучших кадров со съемки

•базовая свето и цветокоррекция

•устранение черных провалов •белых пересветов - по гистограмме

•температура, контраст, насыщенность цвета и оттенки

•кадрирование по композиции

•подытожевание цельности серии кадров - одинаковые по свету и цвету

•создаю и редактирую готовые пресеты

•работа со светом и тенями кистями в Lightroom

✅Верстаю фото книги в Photoshop. Коллаж,фотомонтаж.

✅Имею опыт самостоятельной фотосъемки

✅Имею высшее художественное образование (диплом с отличием)

✅Личные качества

• позитивный настрой, спокойствие, ориентация на результат

• стремление к обучению и развитию в любой ситуации

• креативность, творческое мышление, художественный вкус, внимательность, насмотренность

• продуктивна, ответственна, толерантна к правкам

• открыта к новым знаниям и опыту

✅Имею навыки рисования в Photoshop (растровые изображения) под печать перевожу в CMYC в формат TIFF

✅Я всегда на связи: +7-928-468-00-14

✅Готова выполнить тестовое задание без оплаты-почта для ТЗ @[email protected]