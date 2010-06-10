Образование

Колледж автоматики и телемеханики

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Украинский государственный химико-технологический университет

Знания

Администрирование сетей на основе Виндовс серверов(2000, XP, 2003), технологии AD, DNS, DHCP, Terminal service, VPN, File server.

Администрирование сетей на основе Linux (red hat, fedora) firewall, nat, DHCP, DNS, mail, SAMBA, proxy, FTP.

Построение инфраструктуры СКС, «демилитаризованные» зоны, антивирусная защита.

Настройка VoIP, работа с мини-АТС

Навыки программирования:

SQL, PHP, DELPHI, VBScript, Jscript, Assembler все базово для нужд администрирования.

Опыт работы

Как системный администратор 2,5 года.

Организации:

Сеть магазинов «Новый свит» февраль 2006 – ноябрь 2006(помощник системного администратора).

Благотворительный фонд «Зи амеркан джуишь Джоинт дистрибьюшин комити» с ноября 2006 по сегодняшний день(системный администратор и региональный координатор базы данных).

Личные качества

Cпокоен, усидчив, коммуникабелен, комплексное решение проблемы, легкообучаем, постоянно развиваюсь