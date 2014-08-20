Составлю локально-сметные расчеты, объектные сметы, сводно-сметные расчеты на все виды работ на основе дефектных ведомостей, спецификаций, проектных и рабочих чертежей, ресурсным и базисно-индексным методами. Оформляю акты выполненных работ (процентовки) по формам КС-2, КС-3, КС-6а. Работаю дистанционно, принимаю разовые и долгосрочные работы. Имею опыт работы в промышленном и гражданском строительстве, а также в проектном институте, имею высшее техническое образование, высшее экономическое образование, свидетельство инженера-сметчика. Владею лицензионным программным продуктом "Гранд-смета" последней версии и всей необходимой оргтехникой (компьютер, принтер), имею постоянный доступ в интернет. Качественно и быстро.

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