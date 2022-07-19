zulyairasuto

Академия Синергия. Курс «WEB-дизайн» Школа web-дизайна Яна Агеенко

Дизайнерская студия MediMankshttps://media.monks.com/Помощник старшего дизайнераХудожественной разработкой маркетинговых и рекламных материалов, включаярекламную,онлайн, телевизеонную;Сопутствующие материалы; а так же внутренние и внешние корпоративные публикации.Создание креативовРедактирование визуального контента сайтов

SMM -агентствоКреативный дизайнерРазработка фирменных знаков, логотиповОформление дизайна продуктов, создание карточек товаров на маркет-плейсах (визуал и текст)

Web-дизайнер:-Создание или обновление внешнего вида портала (включая отдельныестраницы)-Проектирование его логики-Создание веб-макетов будущего сайта-Проработка внешнего вида страниц для разных девайсов-Работа с ключевыми языками программирования-Использование основных графических редакторов-Встречи с заказчиками для обсуждений