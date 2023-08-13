Графический дизайнер

Привет, меня зовут Яна и я графический дизайнер‍!

Имею опыт около двух лет и на данный момент являюсь middle-дизайнером в медиа компании. Основные задачи и навыки:

➖Разработка логотипов, упаковки, ребрендинг и подготовка брендированной продукции.

➖Создаю логобуки, брендбуки.

➖Работаю с полиграфическими макетами - брошюры, визитки, листовки, меню, сертификаты.

➖Широкоформатные макеты для наружной рекламы, баннеры.

➖Гайды, чек-листы, оформление сторис, соцсети.

➖Реклама, web-реклама, инфографика на марке

Если у вас есть вопросы по вашему проекту или стоимости услуг, пишите в сообщения :)

Я учитываю все пожелания и предпочтения, чтобы создать дизайн, который полностью соответствует вашему видению и целям.