Графический дизайнер
Привет, меня зовут Яна и я графический дизайнер!
Имею опыт около двух лет и на данный момент являюсь middle-дизайнером в медиа компании. Основные задачи и навыки:
➖Разработка логотипов, упаковки, ребрендинг и подготовка брендированной продукции.
➖Создаю логобуки, брендбуки.
➖Работаю с полиграфическими макетами - брошюры, визитки, листовки, меню, сертификаты.
➖Широкоформатные макеты для наружной рекламы, баннеры.
➖Гайды, чек-листы, оформление сторис, соцсети.
➖Реклама, web-реклама, инфографика на марке
Если у вас есть вопросы по вашему проекту или стоимости услуг, пишите в сообщения :)
Я учитываю все пожелания и предпочтения, чтобы создать дизайн, который полностью соответствует вашему видению и целям.
Я против войны в Украине!