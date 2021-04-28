Оформление презентаций

Могу сделать качественную и красивую презентацию.

Для создания работы мне потребуется некая уточняющая информация от вас, для того, чтобы максимально правильно выполнить заказ. Если в презентацию нужно будет добавить музыку, то я бесплатно ее наложу, на ваше усмотрение. Качество изображений будет наилучшим)

Нужно для заказа:

От Вас потребуется: 1) Информация (текстовая и т. п. ). 2) Изображения. 3) Иная информация, которая поможет мне создать для вас презентацию.

Объем услуги в кворке: До 20 слайдов с вашим текстом и фотографиями, можно оставить просто ссылки на сайты , откуда я возьму нужную для составления проекта информацию