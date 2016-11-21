zveno-7

Павел Иванов zveno-7

 
43 годаРоссия/Тверь
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание сайтов любой сложности для представительства компаний, продажи товаров и услуг

Занимаюсь созданием сайтов более 15 лет.

Имею достаточный опыт, что бы создать сайт любой сложности.

Основные направления работы с сайтами:

  • создание;
  • продвижение;
  • поддержка.
Берусь за увеличение продаж только в тех тематиках, в которых имею достаточный опыт и уверен в результате.
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