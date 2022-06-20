Я - ваш лучший мастер!
Я - ваш помощник в любом деле!
Свободно владею английским, испанским, немецким и французским языками.
Развиваю и совершенствую знание и других языков.
Имею большой опыт в работе с текстами, а именно: набор, перевод и редактирование.
Так же провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт в написании статьей, конкретно по теме, ничего лишнего, могу заинтересовать человека.
Много дет работаю в копирайтинге и рерайтинге, имею большой опыт.
Работу выполняю максимально, в кротчайшие сроки и за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству!