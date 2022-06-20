Я - ваш лучший мастер!

Я - ваш помощник в любом деле!

Свободно владею английским, испанским, немецким и французским языками.

Развиваю и совершенствую знание и других языков.

Имею большой опыт в работе с текстами, а именно: набор, перевод и редактирование.

Так же провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт в написании статьей, конкретно по теме, ничего лишнего, могу заинтересовать человека.

Много дет работаю в копирайтинге и рерайтинге, имею большой опыт.

Работу выполняю максимально, в кротчайшие сроки и за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству!