zxasdf

Хамский zxasdf

 
27 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Контактна информация:

e-mail: [email protected]

Вакансия ”Режисёрмонтажа ”

Опыт работы

4 года работы в компании 5pixel

·     Занимаюсьсозданием  роликов-репортажей

·     Занимаюсьсозданием роликов для ютуберов        

·     Занимаюсьсозданием рекламных роликов

·     Работаю стележурналистами

 

Образование

Окончил

Специальность  «Обслуживание компьютерныхсистем и сетей »

На данный момент явлюсь студентом Краковской Академии им. Моджевского

на специальности Организация продукции телевизионной.

Знания ПК:

знания программы Adobe Premier pro на проф.уровне

знания программы Adobe After Effects на проф. Уровне

Знание Prhotoshop

языки :

Английский, Польский, Русский, Украинский

Примеры работ -

https://youtu.be/_zNY8xHjtN4

https://youtu.be/WSzz7xw1_v8

https://youtu.be/GemOF0jS2Ik

 

After Effects