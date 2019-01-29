Контактна информация:
e-mail: [email protected]
Вакансия ”Режисёрмонтажа ”
Опыт работы
4 года работы в компании 5pixel
· Занимаюсьсозданием роликов-репортажей
· Занимаюсьсозданием роликов для ютуберов
· Занимаюсьсозданием рекламных роликов
· Работаю стележурналистами
Образование
Окончил
Специальность «Обслуживание компьютерныхсистем и сетей »
На данный момент явлюсь студентом Краковской Академии им. Моджевского
на специальности Организация продукции телевизионной.
Знания ПК:
знания программы Adobe Premier pro на проф.уровне
знания программы Adobe After Effects на проф. Уровне
Знание Prhotoshop
языки :
Английский, Польский, Русский, Украинский
Примеры работ -