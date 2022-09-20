В 2019 году закончил обучение в GeekUniversity на факультете "Разработка игр на движке Unity"

Мои работы на Unity

В конце обучения в GeekUniversity, вместе с командой Seers разрабатывал пошаговый платформер. В данном проекте я реализовал способности для персонажа, а также работал над взаимодействиями разных патронов с игроком и игровыми персонажами.

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https://vk.com/seersstudios

В моих разработках присутствуют такие игры как шахматы с текстовым управлением. В данном проекте проверяется текст, на возможность выполнить команду. Если присутствует лексическая ошибка или ошибка в правилах игры, она выводится на экран, в ином случае выполняется команда.

https://www.youtube.com/watch?v=G2hECHEQcxc

Разработал игру работающую с платформой AR имитирующую виртуального питомца, далее именуемым агентом, который может передвигаться по поверхностям и перескакивать между горизонтальными поверхностями разного уровня. Данная игра разрабатывалась на базе технологий ARCore. В данном проекте были трудности с динамическим генерированием пути для нескольких плоскостей. Было рассмотрено несколько вариантов решений. Самым лучшим оказался вариант со сканирующей областью вокруг агента. Эта сканирующая область создаёт граф перемещений. В результате чего агент может ходить не только по уже известной области, но и создавать новые, которые находятся рядом с агентом.

https://www.youtube.com/watch?v=K4KeuMtMAa0