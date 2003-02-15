zxczxczxc33

Программист, специализация веб-разработка, front-end верстка, уровень junior, знания; React, Gulp, jQuery, javascript, scss, less, css, html.
Программист, веб-разработка, front-end верстка
Привет, зовут меня Влад, 19 лет.
Делаю одностраничные сайты, и многостраничные, лендинги и т.д., именно по вашему макету.
Использую: React, Gulp, jQuery, javascript, scss, less, css, html.
Заинтересован в качественном выполнении своей работе, нравится делать, хорошо и быстро работающие сайты.
Я против войны в Украине!