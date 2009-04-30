zxspectrum03

Spectrum zxspectrum03

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Magikanin
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$15
10 баллов
16 лет назад
Перенос базы данных на VPS-хостинг
Адекватный человек. Внятно поставил задачу и сразу по завершении оплатил. Приятно работать с такими людьми.
Консультация оказана оперативно, спасибо за помощь
Ответный отзыв
star06
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
$200
10 баллов
16 лет назад
Наполнение сайта
Очень хороший заказчик.Приятный, общительный, исполнительный. Четкое постановление задачи, сопровождение в процессе работы, требовательный, но всегда готов прийти на помощь. С оплатой - никаких проблем, без каких-либо напоминаний.
Станислав и его команда отлично выполняют работу по написанию новостей для сайта! Вы можете смело доверить выбор новостей этой команде, они смогут подобрать интересные и читаемые новости. Меня поразила скорость выполнения работы, добросовестный подход к работе, все замечания учитывались и исправлялись. В команде есть действительно талантливые писатели, которые опишут Вам товар (новость, услугу) так, что читатели будут добавлять страницы Вашего сайта в избранное!
Ответный отзыв