zxspectrum03

Нужно прикрутить биллинг от а1агрегатор к скрипту файлообменника MFH v1.2 назовите цену и сроки
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать скрипт отправки СМС Есть 2 скрипта отправки СМС для движка wordpress от компаний A1agregator и Smscoin, нужно объединить их в один, чтобы можно было сделать возможной работу одновременно с двумя агрегаторами. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
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Оплачу консультацию по переносу базы данных на VPS хостинг (root-доступ)Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Приглашаю к сотрудничеству журналистов для наполнения варез-сайта образовательной тематики. Сама работа простая: - необходимо найти новость, картинку и ссылки на скачивание в интернете (минимум - 3 популярных файлообменника - депозит, летитбит, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Создание интернет-магазина (shop-script) на основе PSD-шаблона Нужно сверстать дизайн для движка Shop-Script Free От Вас требуется - Верстка Div+Css - Валидность (ie6 ie7 Opera Firefox) - Оптимизация верстки под поисковики ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад