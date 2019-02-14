Заказать видеомонтаж музыкального клипа, видео рекламу, свадьбу, ролики для соц. сетей, школьные мероприятия, выпускные, мероприятия

Фото, видео, монтаж, коррекция ваших исходников.

✔ Основная специализация - создание фото и видео продукции, приносящей клиенту деньги: рекламные фотопроекты, видео реклама, музыкальные клипы, афиши, свадебные и событийные фото и видео проекты, а так же просто творческие работы.