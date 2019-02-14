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Максим Суровикин zxzMAKSIMzxz

 
42 годаРоссия/Щёкино
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Заказать видеомонтаж музыкального клипа, видео рекламу, свадьбу, ролики для соц. сетей, школьные мероприятия, выпускные, мероприятия

 Фото, видео, монтаж, коррекция ваших исходников. 

✔ Основная специализация - создание фото и видео продукции, приносящей клиенту деньги: рекламные фотопроекты, видео реклама, музыкальные клипы, афиши, свадебные и событийные фото и видео проекты, а так же просто творческие работы. 

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