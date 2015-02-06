- диплом инженер теплотехник ДПИ

- диплом инженер по стандартизации и качеству ДПИ

- работал проектировщиком ТМ, ОВ, ВК по промышленным котельным

- выполнял работы ТМ, ОВ, ВК для частных домов

- работал официальным представителем немецкой арматуря для отопления

- начальником отдела продаж крупной фирмы климатического оборудования

- прошел обучения по брендам : Rehau, Grundfoss, Viessmann, Buderus, Danfoss, Herz, Meibes и др.

- был на заводах Viessmann, Herz, Meibes, Afriso, GOK

Мне интересна работа в основном с точки зрения расширения кругозора и дополнительного заработка. Я из Донецка, сейчас временно проживаю в Минске.