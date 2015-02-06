- диплом инженер теплотехник ДПИ
- диплом инженер по стандартизации и качеству ДПИ
- работал проектировщиком ТМ, ОВ, ВК по промышленным котельным
- выполнял работы ТМ, ОВ, ВК для частных домов
- работал официальным представителем немецкой арматуря для отопления
- начальником отдела продаж крупной фирмы климатического оборудования
- прошел обучения по брендам : Rehau, Grundfoss, Viessmann, Buderus, Danfoss, Herz, Meibes и др.
- был на заводах Viessmann, Herz, Meibes, Afriso, GOK
Мне интересна работа в основном с точки зрения расширения кругозора и дополнительного заработка. Я из Донецка, сейчас временно проживаю в Минске.
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