Строительная бригада из Белоруссии предлагает широкий комплекс услуг в области деревянного домостроения в Чеховском, Серпуховском, Подольском районах Московской области.
Наша бригада выполняет полный комплекс строительных работ – строительство фундамента,строительство домов из бруса,строительство каркасных домов,строительство крыши дома,монтаж кровли,внутренняя и внешняя отделка деревянного дома.
Предлагаем ремонт деревянных домов любого уровня сложности, а также работы по их благоустройству и отделке.
Имеющийся опыт и уровень квалификации позволяет выполнять самые сложные и ответственные виды ремонта. В частности мы сможем выполнить ремонт фундамента деревянного дома. В особо запущенных случаях выполняется замена фундамента под домом.
Работы по строительству и ремонту дома выполняются нами на основании заключенного с клиентом договора и после составления сметы.
Наша бригада работает в Чехове, Серпухове и Подольске и районах уже не один год. Мы дорожим своей репутацией и гарантируем каждому заказчику высокое качество, оперативность и индивидуальный подход к исполнению работ.