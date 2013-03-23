Строительство домов из бруса,фундамента,дачных каркасных домов.

Строительная бригада из Белоруссии предлагает широкий комплекс услуг в области деревянного домостроения в Чеховском, Серпуховском, Подольском районах Московской области.

Наша бригада выполняет полный комплекс строительных работ – строительство фундамента,строительство домов из бруса,строительство каркасных домов,строительство крыши дома,монтаж кровли,внутренняя и внешняя отделка деревянного дома.

Предлагаем ремонт деревянных домов любого уровня сложности, а также работы по их благоустройству и отделке.

Имеющийся опыт и уровень квалификации позволяет выполнять самые сложные и ответственные виды ремонта. В частности мы сможем выполнить ремонт фундамента деревянного дома. В особо запущенных случаях выполняется замена фундамента под домом.

Работы по строительству и ремонту дома выполняются нами на основании заключенного с клиентом договора и после составления сметы.

Наша бригада работает в Чехове, Серпухове и Подольске и районах уже не один год. Мы дорожим своей репутацией и гарантируем каждому заказчику высокое качество, оперативность и индивидуальный подход к исполнению работ.