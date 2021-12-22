Приветствую! Я Максим, создаю:
стильные сайты на Tilda под ключ,
дизайн сайтов в Figma/Photoshop для дальнейшей верстки,
презентации,
гайды,
чек-листы.
Упакую ваш бизнес-проект в стильный сайт с помощью лаконичного дизайна и продающих маркетинговых решений, которые сочно расскажут о вашем продукте, оставят позади конкурентов, вызовут доверие у вашей аудитории, ответят на ее вопросы и приведут к целевому действию 🔥
Комплексный подход в создании сайтов:
анализ вашего бизнес-проекта и основных конкурентов,
🎯 анализ целевой аудитории,
разработка УТП, офферов, подбор маркетинговых смыслов,
разработка структуры/прототипа сайта, подготовка продающих текстов,
✏️ разработка дизайна, визуализация смыслов,
⚙️ верстка сайта, настройка форм, подключение сервисов
Ознакомиться с моими работами вы можете в моем телеграмм канале: https://t.me/portfolio_zzema