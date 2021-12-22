Веб-дизайнер

Приветствую! Я Максим, создаю:

 стильные сайты на Tilda под ключ,

 дизайн сайтов в Figma/Photoshop для дальнейшей верстки,

 презентации,

 гайды,

 чек-листы.

Упакую ваш бизнес-проект в стильный сайт с помощью лаконичного дизайна и продающих маркетинговых решений, которые сочно расскажут о вашем продукте, оставят позади конкурентов, вызовут доверие у вашей аудитории, ответят на ее вопросы и приведут к целевому действию 🔥

Комплексный подход в создании сайтов:

 анализ вашего бизнес-проекта и основных конкурентов,

🎯 анализ целевой аудитории,

 разработка УТП, офферов, подбор маркетинговых смыслов,

 разработка структуры/прототипа сайта, подготовка продающих текстов,

✏️ разработка дизайна, визуализация смыслов,

⚙️ верстка сайта, настройка форм, подключение сервисов

Ознакомиться с моими работами вы можете в моем телеграмм канале: https://t.me/portfolio_zzema