SEO

SEO

Комплексный аудит сайта позволит выявить и устранить слабые места. SEO оптимизация значительно увеличит видимость сайта в сети. Анализ семантического ядра с помощью данных yandex.wordstat поможет оценить частотность соответствующих запросов.

Веб-аналитика покажет в каком направлении двигаться дальше.

Мониторинг результатов поможет повысить эффективность раскрутки сайта.

Контекстная реклама

Основные преимущества: быстрый старт рекламной кампании и мгновенный рост посещаемости сайта, гибкие настройки целей и максимальный охват целевой аудитории. Мониторинг и донастройка кампании в течение первого месяца позволит существенно повысить ее эффективность.

Результат – гарантированное увеличение продаж.

Реклама ВКонтакте, Фейсбук

Рекламные кампании в социальных сетях.

Результаты – рост продаж и формирование положительного имиджа бренда.