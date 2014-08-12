SEO
Комплексный аудит сайта позволит выявить и устранить слабые места. SEO оптимизация значительно увеличит видимость сайта в сети. Анализ семантического ядра с помощью данных yandex.wordstat поможет оценить частотность соответствующих запросов.
Веб-аналитика покажет в каком направлении двигаться дальше.
Мониторинг результатов поможет повысить эффективность раскрутки сайта.
Контекстная реклама
Основные преимущества: быстрый старт рекламной кампании и мгновенный рост посещаемости сайта, гибкие настройки целей и максимальный охват целевой аудитории. Мониторинг и донастройка кампании в течение первого месяца позволит существенно повысить ее эффективность.
Результат – гарантированное увеличение продаж.
Реклама ВКонтакте, Фейсбук
Рекламные кампании в социальных сетях.
Результаты – рост продаж и формирование положительного имиджа бренда.