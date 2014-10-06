Зуев Игорь Аркадьевич

Датарождения: 25 сентября 1958 (57 лет)

Город:Киев

+38067 220 52 34

Эл.почта: [email protected]

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗУЕВ Игорь Аркадьевич ( [email protected] )

1958 г.р.

Киевская обл. Макаровский р-н. с. Бышев, ул. Комсомольская 4

ОБРАЗОВАНИЕ

1976-1981 гг. - Московский ордена Трудового Красного

Знамени институт управления им. С.Орджоникидзе

(специальность - "АСУ в химическойпромышленности").

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2013 -06.10.2014 гг.Главный системный администратор (начальник отдела IT) ООО «Савик Шустер Студия»

2009-2013 гг. Студия продакшен «Истилстудиос» (г.Киев)Старший системный администратор.

2008-2009 гг. Компания «Савик Шустер Студиос» (г.Киев)Старший системный администратор. ИТ-обеспечение всей компъютерной структуры

прямоэфирной студии Савика Шустера.

2008 гг. - Интернет-компания "Фаворит ИТ" -ИТ-обеспечение, организация работы службы поддержки, обеспечение

Интернет-трансляций.

2007-2008 гг. компания НЕСАТЕК (г. Киев) - менеджер попродажам систем нелинейного монтажа.

2005-2007 гг. - компания ОПТА (г. Киев) - ведущий менеджерпо продажам систем нелинейного монтажа.

2003-2004 гг. - продакшн-студия телесети УНИКА (г. Киев) -компьютерное обеспечение производства, включая прямые трансляции и

Интернет-вещание.

1998-2003 гг. - продакшн-студия "Информационноеагентство K.I.S.S." (г. Киев, http://www.kiss.kiev.ua ) - технический

директор, директор (производство познавательных и культурологических программ,

Интернет-видео-вещание начиная с 1998 года).

1997-1998 гг. - продакшн-студия МКТ (г. Киев) - компьютерноеобеспечение производства, в частности - прямых трансляций зрелищных и

спортивных мероприятий; комп. обеспечение съемок и монтажа музыкального фильма

" Бери шинель..." (премьера - 9 мая 1998 г., ТРК "Интер").

1995 - 1997 гг. - ТРК "КИЕВ" (г. Киев) -компьютерное обеспечение телевизионных программ, комп, графика, комп.

обеспечение съемок фестиваля "Таврийские Игры"-96.

1994 - 1995 гг. - ТРК "Радужный мост" (г. Киев) -системное сопровождение парка ПК, комп. графика.

1992 - 1994 гг. - телерадиокомпания "ТОНИС" (г.Николаев) - системное сопровождение парка ПК, комп. графика.

1986 - 1992 гг. - ВЦ ГСПИ "Гипросудмаш" (г.Николаев) - главный специалист.

1985 - 1986 гг. - ВЦ завода им. В.Д. Калмыкова (г.Севастополь) - системный программист.

1983-1985 гг. - вычислительный центр Центральной базыснабжения Госкомсельхозтехники РСФСР (г. Лобня Моск. обл.) - системный

программист, ведущий разработчик интерактивной системы выдачи товара по

оперативным заказам "сегодня на сегодня".

1981-1983 гг. - вычислительный центр ГоскомсельхозтехникиРСФСР (г. Москва) - системный программист.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ

ИТ-обеспечение студий кино- и телепроизводства; разработка снуля,

разворачивание, пусконаладка, эксплуатационное сопровождениеполной цифровой

конфигурации кино- и телестудий, включая производственную иофисную

часть, локальные сети, Интернет, веб- и вещательные сервера;цифровая

обработка медиа-контента; продажи цифрового теле- икинооборудования;

системное администрирование комбинированных сетей (*nix,Windows, Mac OS).

Системная интеграция медиапроизводства, консультирование.

Организация работы ИТ-отдела.

Организация работы крупных офисных сетей.

Разработка и сопровождение web сайтов.

Опыт лекционных и семинарских выступлений перед IT-специалистами.

Настройка серверов FreeBsd:

Sendmail , apache, php,MySql,dhcp,dovecot,gateway,ipfwустановка,настройка администрирование

Настройка под web.

На php пишу – уровень знания языка средний (чужой кодчитаю достаточно свободно), собственный проект kak-prigotovit.com.ua ,

полностью самопис, CMS не использованы,использовано mysql, php, js(jquery).

Состоит из 2 частей собственно сам сайт ( маленький – это только первая

очередь, в данный момент разработка временно остановлена) и админка сайт (

ведение справочников, ввод рецептов, SEO подготовка рецептов и т.д.)

Если интересно то могу дать ссылку на админку .Второй проектzagurskaya.com – использован готовый шаблон – доработан и дорабатывается сейчас.

В данный момент активно занимаюсь SEO и тестированием сайтов, работой с большим объемом контента.

В принципе очень интересует удаленная работа J

ЯЗЫКИ

Русский - свободно

Английский - технический

КОНТАКТЫ: [email protected]

+38067 220 52 34