Зуев Игорь Аркадьевич
Датарождения: 25 сентября 1958 (57 лет)
Город:Киев
+38067 220 52 34
Эл.почта: [email protected]
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗУЕВ Игорь Аркадьевич ( [email protected] )
1958 г.р.
Киевская обл. Макаровский р-н. с. Бышев, ул. Комсомольская 4
ОБРАЗОВАНИЕ
1976-1981 гг. - Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт управления им. С.Орджоникидзе
(специальность - "АСУ в химическойпромышленности").
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2013 -06.10.2014 гг.Главный системный администратор (начальник отдела IT) ООО «Савик Шустер Студия»
2009-2013 гг. Студия продакшен «Истилстудиос» (г.Киев)Старший системный администратор.
2008-2009 гг. Компания «Савик Шустер Студиос» (г.Киев)Старший системный администратор. ИТ-обеспечение всей компъютерной структуры
прямоэфирной студии Савика Шустера.
2008 гг. - Интернет-компания "Фаворит ИТ" -ИТ-обеспечение, организация работы службы поддержки, обеспечение
Интернет-трансляций.
2007-2008 гг. компания НЕСАТЕК (г. Киев) - менеджер попродажам систем нелинейного монтажа.
2005-2007 гг. - компания ОПТА (г. Киев) - ведущий менеджерпо продажам систем нелинейного монтажа.
2003-2004 гг. - продакшн-студия телесети УНИКА (г. Киев) -компьютерное обеспечение производства, включая прямые трансляции и
Интернет-вещание.
1998-2003 гг. - продакшн-студия "Информационноеагентство K.I.S.S." (г. Киев, http://www.kiss.kiev.ua ) - технический
директор, директор (производство познавательных и культурологических программ,
Интернет-видео-вещание начиная с 1998 года).
1997-1998 гг. - продакшн-студия МКТ (г. Киев) - компьютерноеобеспечение производства, в частности - прямых трансляций зрелищных и
спортивных мероприятий; комп. обеспечение съемок и монтажа музыкального фильма
" Бери шинель..." (премьера - 9 мая 1998 г., ТРК "Интер").
1995 - 1997 гг. - ТРК "КИЕВ" (г. Киев) -компьютерное обеспечение телевизионных программ, комп, графика, комп.
обеспечение съемок фестиваля "Таврийские Игры"-96.
1994 - 1995 гг. - ТРК "Радужный мост" (г. Киев) -системное сопровождение парка ПК, комп. графика.
1992 - 1994 гг. - телерадиокомпания "ТОНИС" (г.Николаев) - системное сопровождение парка ПК, комп. графика.
1986 - 1992 гг. - ВЦ ГСПИ "Гипросудмаш" (г.Николаев) - главный специалист.
1985 - 1986 гг. - ВЦ завода им. В.Д. Калмыкова (г.Севастополь) - системный программист.
1983-1985 гг. - вычислительный центр Центральной базыснабжения Госкомсельхозтехники РСФСР (г. Лобня Моск. обл.) - системный
программист, ведущий разработчик интерактивной системы выдачи товара по
оперативным заказам "сегодня на сегодня".
1981-1983 гг. - вычислительный центр ГоскомсельхозтехникиРСФСР (г. Москва) - системный программист.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ
ИТ-обеспечение студий кино- и телепроизводства; разработка снуля,
разворачивание, пусконаладка, эксплуатационное сопровождениеполной цифровой
конфигурации кино- и телестудий, включая производственную иофисную
часть, локальные сети, Интернет, веб- и вещательные сервера;цифровая
обработка медиа-контента; продажи цифрового теле- икинооборудования;
системное администрирование комбинированных сетей (*nix,Windows, Mac OS).
Системная интеграция медиапроизводства, консультирование.
Организация работы ИТ-отдела.
Организация работы крупных офисных сетей.
Разработка и сопровождение web сайтов.
Опыт лекционных и семинарских выступлений перед IT-специалистами.
Настройка серверов FreeBsd:
Sendmail , apache, php,MySql,dhcp,dovecot,gateway,ipfwустановка,настройка администрирование
Настройка под web.
На php пишу – уровень знания языка средний (чужой кодчитаю достаточно свободно), собственный проект kak-prigotovit.com.ua ,
полностью самопис, CMS не использованы,использовано mysql, php, js(jquery).
Состоит из 2 частей собственно сам сайт ( маленький – это только первая
очередь, в данный момент разработка временно остановлена) и админка сайт (
ведение справочников, ввод рецептов, SEO подготовка рецептов и т.д.)
Если интересно то могу дать ссылку на админку .Второй проектzagurskaya.com – использован готовый шаблон – доработан и дорабатывается сейчас.
В данный момент активно занимаюсь SEO и тестированием сайтов, работой с большим объемом контента.
В принципе очень интересует удаленная работа J
ЯЗЫКИ
Русский - свободно
Английский - технический
КОНТАКТЫ: [email protected]
+38067 220 52 34