Fron-end developer
Верстаю сайты любой сложности, так же рисую макеты.
Занимаюсь разработкой сайтов под "под ключ" - лендиги, блоги, магазины.
Имею опыт работы со всеми популярными CMS - wordpress, joomla, bitrix, droopal и тд.
Так же имею базу по php и js. Последний год взялся за более глубокое изучение этих языков программирования и объектно-ориентированного программирования в целом.
Очень люблю свою работу.
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Портфолио
- Интернет-магазин121 просмотр
- Vsemktostroit149 просмотров