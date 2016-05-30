Fron-end developer

Верстаю сайты любой сложности, так же рисую макеты.

Занимаюсь разработкой сайтов под "под ключ" - лендиги, блоги, магазины.

Имею опыт работы со всеми популярными CMS - wordpress, joomla, bitrix, droopal и тд.

Так же имею базу по php и js. Последний год взялся за более глубокое изучение этих языков программирования и объектно-ориентированного программирования в целом.

Очень люблю свою работу.