Предлагаю услуги по визуализации интерьера. Работаю в 3ds Max +Corona render, Photoshop. Буду рада сотрудничеству!

Здравствуйте! Готова помочь с решением Вашей задачи! Диплом дизайнера среды! Есть опыт работы с изготовлением мебели на заказ(шкафы купе, кухни, комоды, различая корпусная мебели( программа bCad). Дизайн от 500 руб. 1 кв.м. Визуализация по готовому решению от 250 руб. 1 кв.м.