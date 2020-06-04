Анимация логотипа PitLane 3-х сек. по сториборду

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок666 просмотров

просьба сделать короткую анимацию логотипа, для 2-х ситуаций:

шапка сайта

на экране интро между перегодами рекламных роликов

Сториборд в полном ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1En0o0vlBKSQJNvLaW76CGojnEcBvKaNlq-_gNUBpRlY/edit?usp=sharing  

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