Удаленная работа - удобно и просто!

Удаленная работа - это идеальный способ заработка для тех, кто предпочитает самостоятельно планировать рабочий день и определять комфортный для себя темп выполнения задач.Для ее обозначения существует отдельный термин - фриланс. Людей же, выбирающих данный путь профессионального развития именуют фрилансерами.

Фриланс (с английского "freelance") - это вид трудовой деятельности, подразумевающий работу на себя: без нормированного графика и обозначенной заработной платы.

Биржа Weblancer — это первая площадка для поиска внештатных исполнителей в русскоязычном сегменте. Функционируя в интернете более 17 лет, Веблансер сумел привлечь более миллиона зарегистрированных пользователей из Украины, России и других стран, число которых превышает 60. Большинство из них - это фрилансеры из самых разных областей - от копирайтеров и переводчиков до дизайнеров и программистов, которые территориально находятся как в крупных городах (Киев, Москва, Минск), так и в других уголках стран СНГ. Сервис предоставляет отличную возможность найти проект, в котором требуются ваши навыки, или же самому подыскать исполнителей для выполнения работы.

⭐ Удаленная работа фриланс: преимущества и недостатки Решив стать freelancer, вы сможете самостоятельно составлять график и трудиться в удобное время. Вам не потребуется утром спешить в офис, тратиться на транспорт или стоять в пробках. У вас появится возможность неограниченной творческой реализации в комфортной среде. Вы получите шанс заниматься тем, что вам нравится, выбирая исключительно интересные вам вакансии. И ваша заработная плата не будет ограничена месячной ставкой. Правильно планируя деятельность и будучи активным, вы сможете быть финансово обеспеченным и независимым. А, главное, будете заниматься любимым делом. Из любой точки мира - Киева, Москвы или другого населенного пункта. Там, где будет посещать вдохновение. Конечно, стоит понимать, что вы лишитесь таких привилегий, как оплачиваемый отпуск и больничный. Возможно, у вас будет ненормированный день и нестабильный заработок. Но все это легко решается при грамотном подходе. Важно оставаться профессионалом в своем ремесле и регулярно повышать квалификацию. И тогда высокий достаток вам обеспечен. Причем без стартовых вложений.

⭐ Кто может стать фрилансером? Каждый ли может заниматься фрилансом? На этот вопрос нет однозначного ответа. Естественно, удаленная работа в интернете предполагает наличие решительности и уверенности. Кроме того, важно иметь другие качества, которые помогут состояться, как фрилансер: Самодисциплина. Позволит рационально организовать рабочее время, не отвлекаясь на домашние дела. Без дисциплины добиться успеха на удаленке невозможно. Это чревато провалом. Ответственность Виртуальное общение может послужить причиной халатного отношения к независимой деятельности. В итоге не соблюденный термин и проваленные задания приведут к плохой репутации и потере доверия со стороны заказчиков. Коммуникабельность Не всегда обязательная, но все-таки актуальная черта для построения успешной карьеры на поприще внештатного труда. Вам нужно будет уметь заинтересовывать клиентов и правильно вести диалог в процессе сотрудничества для достижения лучшего результата. Любознательность Это качество надо для собственного развития и личного усовершенствования. Вы должны быть лучше конкурентов, поэтому важно интересоваться всеми новшествами в сфере своей специализации. Естественно, многие качества приходят вместе с опытом. Поэтому важно делать первые шаги во фриланс работе, вакансиях, с убеждением, что все получится. Правильная мотивация - один из главных составляющих успеха в любом занятии.

Фриланс: лучший формат сотрудничества

Перечень специальностей, которые постепенно уходят на удаленку, постоянно растет. Сейчас это множество разных направлений. Удаленная работа, вакансии в которой не теряют актуальности, как показала практика, выгодна обеим сторонам сотрудничества.

Для того чтобы найти исполнителя на нашей бирже фриланса, вам не требуется проходить утомительную процедуру регистрации: создание и размещение проекта занимает не больше пары минут. Вам нужно указать, какая фриланс вакансия требует закрытия, что именно потребуется от исполнителя, а также определить стоимость работ. Вы можете указать, что хотите получать отклики на электронную почту, и тогда мы будем автоматически пересылать их туда.



Начать зарабатывать на своих умениях с биржей Веблансер также несложно: зарегистрируйтесь, укажите специализацию, в которой бы хотели искать проекты, а затем необходимо мониторить новые фриланс заказы от клиентов и оставлять свои отклики (заявки). Если вы - новичок, возможно, имеет смысл вначале браться за несложные и недорогие задачи. Затем, когда вы уже наработаете опыт и заполните портфолио, сможете выбирать интересные для себя заказы и устанавливать свою цену.

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⭐ В каких сферах применим удаленный фриланс? Оставить офисные будни и перейти на свободный график может каждый. Для этого надо лишь желание и наличие определенных профессиональных навыков. Нынче в свободном режиме могут трудиться специалисты из самых разных областей. Удаленная работа на дому, вакансии фрилансеров - все это сейчас очень востребовано и актуально. Полный список всевозможных вакансий можно посмотреть в нашем онлайн каталоге заказов. Наверняка, там найдется и ваша специализация. А если вы еще не определились с будущей профессией, тогда у вас есть шанс выбрать востребованное ремесло и построить благополучную карьеру. Список категорий, в которых размещаются объявления о поиске удаленных сотрудников, достаточно обширен: Администрирование сайтов (запуск и полная поддержка функционирования веб-ресурсов).

Архитектура и Инжиниринг (проектирование и разработка проектов разного назначения).

Аудио, Видео и Мультимедиа (создание, запись, исполнение и другие услуги по работе с контентом).

Веб-дизайн и Интерфейсы (художественное оформление сайтов, разработка баннеров и рекламных макетов).

Веб-программирование и Сайты (работы по созданию и усовершенствованию веб-ресурсов).

Графика и Фотография (съемка и обработка снимков, иллюстративное творчество).

Полиграфия и Айдентика (полный спектр работ по созданию рекламной продукции).

Программирование ПО и систем (разработка игр, мобильных приложений и других IT-продуктов).

Продвижение сайтов (SEO) (работы по выведению порталов в топ поисковиков)

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Фриланс через Интернет откроет перед вами отличные перспективы. И мы будем рады стать площадкой, которая поможет вам в покорении новых вершин!

⭐ С чего стоит начинать фрилансеру? Не стоит сравнивать удаленную работу с открытием собственного бизнеса. Некоторая схожесть есть, но только не в начале деятельности. Чтобы стать фрилансером, не придется собирать документы и обходить много учреждений. Достаточно пройти несложную регистрацию на площадке Веблансер. Подробную инструкцию вы обнаружите в разделе "Помощь". Заполняя информацию о себе, укажите свои преимущества и сильные стороны. Честно определите, почему следует выбрать именно вас для реализации проекта. Сообщите предыдущий опыт трудовой занятости, даже если она была штатная. Также вам потребуется определиться с ценами на услуги. Проведите сравнение с коллегами и сопоставьте свои способности с их умениями. Непременно подготовьте все актуальные инструменты для организации эффективного трудового процесса: найдите хорошего интернет-провайдера, ведь вам придется часто быть онлайн;

установите необходимые компьютерные программы;

зарегистрируйте отдельный почтовый ящик с подходящим названием;

заведите электронные кошельки для получения оплаты;

оформите банковскую карту на свое имя. Далее в категориях заказов вам нужно найти свою нишу и отслеживать появление свежих предложений с приемлемой стоимостью. Обращайте внимание не только на крупные, но и на мелкие заказы. По мере их выполнения, обязательно пополняйте портфолио в личном профиле. Оно будет способствовать росту вашей репутации в глазах работодателей.