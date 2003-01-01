Биржа фриланса - просто и надежно!

Биржа фриланса - это онлайн платформа, представляющая собой удобный способ взаимодействия между работодателем и специалистом. Данный формат сотрудничества не требует личной встречи, а обговаривать все детали проекта и оплачивать проделанный труд просто даже тогда, когда стороны находятся в разных уголках планеты.

Фрилансер (англ. freelancer) - свободный работник. Когда-то таким словом именовали вольных наемников в военном деле. Современный freelancer - это профессионал, который освободился от офисного гнёта и начал трудиться дома или в коворкинге. Причем без обязательного официального образования. Главное - в совершенстве владеть навыками, необходимыми для реализации конкретной задачи.

Для чего нужна биржа Weblancer?

Для того чтобы соискатели могли предлагать свои услуги, а заказчики находить исполнителей, и существуют специальные веб-сервисы. На Weblancer собран большой каталог вакансий и портфолио удаленщиков из Украины, России и других стран. Работодатели могут разместить вакансии или конкретный проект и выбрать того, кто займется решением поставленной задачи. Работа на фриланс биржах для специалистов - это возможность находить для себя как разовую подработку, так и с долгосрочной перспективой.

Биржа Weblancer является идеальным местом для встречи с потенциальными работодателями. Особенно для новичков, не успевших наработать клиентскую базу. Для специалистов, начинающих путь на удаленном поприще, наша платформа - это весьма ценный ресурс для профессионального развития без вложений, которая имеет ряд преимуществ:

  • Одно из главных преимуществ деятельности на бирже - финансовая безопасность. Оформляя сотрудничество в рамках Безопасной сделки, каждая из сторон получает гарантии выполнения задания и оплаты за него. Вывод денег с сервиса происходит максимально быстро и без особых трудностей. Поддерживаются самые популярные платежные системы.
  • Кроме того, благодаря рейтингам, легко оценить профессионализм исполнителей, изучив их портфолио, трудовой опыт и наличие рекомендаций. Удаленные соискатели, в свою очередь, могут познакомиться с репутацией работодателя и определить, стоит ли ему доверять.
  • Важный момент для любого веб-ресурса - техническая поддержка. На Веблансер она моментально реагирует на обращения пользователей, оперативно решая возникшие трудности или консультируя по вопросам функционирования портала.
  • Еще один бонус - форум, на котором всегда можно найти поддержку более опытных коллег. Также полезную информацию об удаленном труде можно обнаружить в блоге, который регулярно наполняется новыми статьями.

Сравнительная таблица выгод и преимуществ

 На фриланс биржеВне биржи

Поиск заказов

Заказы и вакансии на одном сайте сгруппированы по темам

По объявлениям в интернете, посредством холодных звонков

Оплата труда

Гарантированная оплата при использовании безопасной сделки. Возможность удостовериться в надежности заказчика благодаря отзывам

Работая без предоплаты, есть риск столкнуться с недобросовестными нанимателями

Повышение репутации

С количеством успешно выполненных заданий и числом хороших отзывов растет рейтинг фрилансера

Каждый раз приходится доказывать свою профпригодность новым клиентам, выполнять тестовые задания

Аналитика

В профиле исполнителя сохраняется история заказов и оплат, а также деловая переписка

Нужно самостоятельно вести учет заказов, на что не всегда хватает времени

Этапы взаимодействия клиента и исполнителя на бирже фриланса:

  • обсуждение деталей проекта;
  • определение сроков выполнения;
  • формирование бюджета;
  • заключение "Безопасной сделки";
  • резервирование оплаты заказчиком;
  • выполнение проекта фрилансером;
  • предоставление итогового результата;
  • внесение правок при необходимости;
  • утверждение клиентом;
  • поступление денег на счет исполнителя;
  • обмен отзывами.

На фриланс бирже Украины можно не только заказать конкретную услугу, но и провести конкурс или тендер, когда на рассмотрение предлагаются готовые варианты от разных участников, из которых можно выбрать наиболее подходящий. Особенно уместно проводить конкурсы, когда стоит задача придумать название, слоган, разработать логотип.

10 причин выбрать Weblancer для удаленного сотрудничества

  1. Мы являемся первой площадкой для поиска внештатных исполнителей, появившейся в русскоязычном сегменте
  2. На сегодня число наших пользователей превышает миллион
  3. Они представляют более 60 стран мира
  4. У нас можно найти специалистов самых разных специализаций
  5. Регистрация занимает несколько минут и не требует оплаты
  6. На сайте функционирует сервис проведения безопасных платежей
  7. Для быстрого реагирования на сообщения функционирует система push-уведомлений
  8. Действует партнерская программа, позволяющая получать 25% от дохода сервиса
  9. Для фрилансеров есть возможность размещения рекламы на сайте
  10. Комиссия на Веблансер - самая низкая в рынке freelance

Работайте свободно и зарабатывайте без ограничений вместе с Weblancer!

Фриланс

Преимущества биржи фриланса Weblancer

  • Первая биржа фриланса Украины и СНГ — 20 лет на рынке.
  • Огромная аудитория — более 2 000 000 пользователей.
  • Бесплатное размещение заказов и конкурсов.
  • Бесплатное размещение резюме и портфолио.
  • Удобное портфолио для фрилансеров.
  • Лёгкий старт для новичков.
  • 5%самая низкая комиссия среди всех бирж фриланса.
  • Высочайший уровень безопасности благодаря Безопасным платежам.
  • Споры в арбитраже рассматриваются профессиональными юристами.
  • Единственный форум фрилансеров с дружным комьюнити.
  • Продуманная система рейтинга с защитой от накруток.
  • Оперативная, стрессоустойчивая служба поддержки)
Администрирование сайтов
Архитектура и Инжиниринг
Аудио и Видео
Веб-дизайн и Интерфейсы
Веб-сайты
Графика и Фотография
Полиграфия и Айдентика
Программирование ПО
Продвижение сайтов (SEO)
Тексты и Переводы
Управление и Менеджмент
Учеба и Репетиторство

Биржа фриланса

Разместите ваш заказРаботайте с лучшими фрилансерами
Заказать
Например: создать сайт или написать статью
1Заказчик

размещает заказ
за минуту

2Фрилансеры

предлагают цены
и сроки

3Заказчик

выбирает подходящего
исполнителя

4Исполнитель

выполняет работу
и получает оплату

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