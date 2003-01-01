Биржа фриланса - просто и надежно!
Биржа фриланса - это онлайн платформа, представляющая собой удобный способ взаимодействия между работодателем и специалистом. Данный формат сотрудничества не требует личной встречи, а обговаривать все детали проекта и оплачивать проделанный труд просто даже тогда, когда стороны находятся в разных уголках планеты.
Фрилансер (англ. freelancer) - свободный работник. Когда-то таким словом именовали вольных наемников в военном деле. Современный freelancer - это профессионал, который освободился от офисного гнёта и начал трудиться дома или в коворкинге. Причем без обязательного официального образования. Главное - в совершенстве владеть навыками, необходимыми для реализации конкретной задачи.
Для чего нужна биржа Weblancer?
Для того чтобы соискатели могли предлагать свои услуги, а заказчики находить исполнителей, и существуют специальные веб-сервисы. На Weblancer собран большой каталог вакансий и портфолио удаленщиков из Украины, России и других стран. Работодатели могут разместить вакансии или конкретный проект и выбрать того, кто займется решением поставленной задачи. Работа на фриланс биржах для специалистов - это возможность находить для себя как разовую подработку, так и с долгосрочной перспективой.
Биржа Weblancer является идеальным местом для встречи с потенциальными работодателями. Особенно для новичков, не успевших наработать клиентскую базу. Для специалистов, начинающих путь на удаленном поприще, наша платформа - это весьма ценный ресурс для профессионального развития без вложений, которая имеет ряд преимуществ:
- Одно из главных преимуществ деятельности на бирже - финансовая безопасность. Оформляя сотрудничество в рамках Безопасной сделки, каждая из сторон получает гарантии выполнения задания и оплаты за него. Вывод денег с сервиса происходит максимально быстро и без особых трудностей. Поддерживаются самые популярные платежные системы.
- Кроме того, благодаря рейтингам, легко оценить профессионализм исполнителей, изучив их портфолио, трудовой опыт и наличие рекомендаций. Удаленные соискатели, в свою очередь, могут познакомиться с репутацией работодателя и определить, стоит ли ему доверять.
- Важный момент для любого веб-ресурса - техническая поддержка. На Веблансер она моментально реагирует на обращения пользователей, оперативно решая возникшие трудности или консультируя по вопросам функционирования портала.
- Еще один бонус - форум, на котором всегда можно найти поддержку более опытных коллег. Также полезную информацию об удаленном труде можно обнаружить в блоге, который регулярно наполняется новыми статьями.
Сравнительная таблица выгод и преимуществ
Этапы взаимодействия клиента и исполнителя на бирже фриланса:
- обсуждение деталей проекта;
- определение сроков выполнения;
- формирование бюджета;
- заключение "Безопасной сделки";
- резервирование оплаты заказчиком;
- выполнение проекта фрилансером;
- предоставление итогового результата;
- внесение правок при необходимости;
- утверждение клиентом;
- поступление денег на счет исполнителя;
- обмен отзывами.
На фриланс бирже Украины можно не только заказать конкретную услугу, но и провести конкурс или тендер, когда на рассмотрение предлагаются готовые варианты от разных участников, из которых можно выбрать наиболее подходящий. Особенно уместно проводить конкурсы, когда стоит задача придумать название, слоган, разработать логотип.
10 причин выбрать Weblancer для удаленного сотрудничества
- Мы являемся первой площадкой для поиска внештатных исполнителей, появившейся в русскоязычном сегменте
- На сегодня число наших пользователей превышает миллион
- Они представляют более 60 стран мира
- У нас можно найти специалистов самых разных специализаций
- Регистрация занимает несколько минут и не требует оплаты
- На сайте функционирует сервис проведения безопасных платежей
- Для быстрого реагирования на сообщения функционирует система push-уведомлений
- Действует партнерская программа, позволяющая получать 25% от дохода сервиса
- Для фрилансеров есть возможность размещения рекламы на сайте
- Комиссия на Веблансер - самая низкая в рынке freelance
Работайте свободно и зарабатывайте без ограничений вместе с Weblancer!
Преимущества биржи фриланса Weblancer
- ИванshortysHTML-верстка7 отзывов21 балл рейтинга
- АртурArtur_GРерайтинг2 платежа20 баллов рейтинга
- Тетянаtkalabina82Рерайтинг2 платежа14 баллов рейтинга
- Сайты «под ключ»9 платежей10 баллов рейтинга
- Евгений Красинevgeniyseogr1HTML-верстка1 платеж8 баллов рейтинга
- Виталик СытникthefrestДизайн сайтов1 отзыв8 баллов рейтинга
- ВладимирderzematВеб-программирование2 платежа7 баллов рейтинга
- АндрейVakarchukСистемы управления (CMS)2 платежа3 отзыва6 баллов рейтинга
- Артём СокольцовArtyom-SДизайн сайтов1 отзыв4 балла рейтинга
- Евгений Ерёменкоup_npПоисковые системы (SEO)1 платеж4 балла рейтинга
- Ярослав ВолковLukasus7788Дизайн сайтов5 отзывов4 балла рейтинга
- КулагинаkulaginajСайты «под ключ»1 платеж1 отзыв4 балла рейтинга
- Сайты «под ключ»9 платежей10 баллов рейтинга
- АндрійroxxelroxxВеб-программирование1 отзыв1 балл рейтинга
- Карина ЛокотошLokotoskarina96Социальные сети (SMM и SMO)5 платежей1 балл рейтинга
- Владимирa1-b2-c3-d4-e5Веб-программирование1 платеж1 отзыв1 балл рейтинга
- АртемsoulfoxПрикладное ПО1 платеж2 отзыва1 балл рейтинга
- Айшаaisha_bНейминг и Слоганы1 платеж1 балл рейтинга
- Владислав Балюкzom81e3D-графика2 платежа1 балл рейтинга
- Мария БелоусоваmeyrindisignСайты «под ключ»1 отзыв1 балл рейтинга
- Маргарита Дуєва_m_a_n_g_o_Копирайтинг1 платеж1 балл рейтинга
- Карен ГюрджянKaren_GiurdzhianДизайн продукции1 отзыв1 балл рейтинга
- 3D-графика1 отзыв1 балл рейтинга
- ОляOlgalaisОбработка фотографий1 платеж1 балл рейтинга
- РусланRuslaan1Веб-программирование10 платежей1 отзыв
- Андрейalways_betterКопирайтинг9 платежей
- ЕленаElenaelena2407Рерайтинг5 платежей
- Павел КуртякFormartИллюстрации и Рисунки4 платежа1 отзыв
- 3D-графика2 платежа3 отзыва
- НазарIvanadisКопирайтинг4 платежа
- Герман Зуяковherman_zuiakovСистемы управления (CMS)3 платежа1 отзыв
- АлександраAlllexandraДизайн сайтов3 платежа1 отзыв
- АндрейBlackMoonOdВидеомонтаж3 платежа
- София КуличенкоsofiakulichenkoРедактирование и Корректура3 платежа
- ЕленаWnxdrn_meow50Копирайтинг3 платежа
- ДаниэльDan1elLISНаполнение сайтов3 платежа