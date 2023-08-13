Разработать модуль кроссплатформенного приложения - экосистема, включающая в себя таск трекер, мессенджер, видеоконференции, календарь мероприятий, ЭДО и тп. Ищем опытного исполнителя, который пишет на Dart. Бюджет оговариваем лично.
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Flutter - это открытый фреймворк, разработанный компанией Google, который позволяет создавать кроссплатформенные мобильные приложения высокого качества. Он основан на языке программирования Dart и позволяет разработчикам создавать приложения, которые могут работать как на iOS, так и на Android, а также на веб-платформе и даже настольных системах. Одним из ключевых преимуществ Flutter является его возможность создания красивого и интуитивно понятного интерфейса, который выглядит одинаково хорошо на разных устройствах и платформах.
Цели использования Flutter включают
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Кроссплатформенная разработка
Одним из главных преимуществ Flutter является возможность создания приложений для разных платформ с использованием единого кода. Разработчики могут создать приложение под iOS и Android, используя общий код на Dart, что значительно упрощает процесс разработки и поддержки.
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Быстрая разработка
Flutter обеспечивает быструю разработку благодаря горячей перезагрузке (Hot Reload), что позволяет мгновенно видеть изменения в приложении без необходимости перезапуска. Это значительно ускоряет процесс тестирования и исправления ошибок.
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Красивый интерфейс
Фреймворк предоставляет набор гибких и мощных виджетов, которые позволяют создавать привлекательный и адаптивный пользовательский интерфейс. Дизайн приложения может быть реализован без ущерба функциональности.
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Высокая производительность
Flutter использует собственный движок рендеринга, что способствует высокой производительности и плавности работы приложений на разных устройствах.
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Открытость и активное сообщество
Благодаря тому, что Flutter является открытым проектом, разработчики по всему миру могут вносить свой вклад, создавать плагины и расширения, что способствует постоянному развитию и улучшению фреймворка.
Развитие и будущее Flutter
С момента своего запуска Flutter получил широкое признание среди разработчиков благодаря своей универсальности и удобству использования. Google постоянно работает над улучшением фреймворка, добавляя новые функции, улучшая производительность и расширяя его возможности. В будущем ожидается, что Flutter будет продолжать развиваться и станет еще более популярным инструментом для создания кроссплатформенных приложений различного назначения.
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