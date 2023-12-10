Сьогодні 22.12 о 8.30 буде контрольна з фізики і мені потрібна людина яка допоможе мені її написати. Потрібен спеціаліст який розуміє що пише, а не промто спише з інтернету. Теми: Звук. Джерела і приймачі звуку. ...
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Задача Дана модель управления(квадрокоптер), изменения его координат и изменения скорости изменения по координатам(Изображение 1). Необходимо выполнить задания на изображении 3 на любом ЯП. Пункты 1 - 3 реализованы на языке python и при необходимости ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокОткрыт10 дней назад
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