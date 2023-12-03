Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн Главной страницы сайта + Лого. Тематика сайта: сайт объявлений (classifieds) Язык сайта: английский Более подробное ТЗ в приложении.
Фриланс: Создание дизайна сайтов (веб-дизайн)
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Веб-дизайн для лендингов, сайтов, интернет-магазинов
Дизайн сайта - работа по созданию графических элементов, шрифтов и остальных деталей, подчеркивающих контент и формирующих общий стиль web-ресурса. От его грамотной и актуальной разработки зависит успешность площадки и ее посещаемость пользователями.
Визуальное оформление портала - важная маркетинговая составляющая, формирующая имидж компании или бренда и помогающая выделиться среди конкурентов. Именно поэтому важно найти хорошего специалиста, который сможет реализовать проект, чтобы он выполнял свои функции в интернете. И если вам нужен дизайнер сайтов, вакансии о его поиске вы можете разместить на нашей фриланс-бирже.
Дизайн сайта фриланс: что должен знать исполнитель?
Веб-дизайнер, словно художник, создает внешний облик онлайн-проекта. Однако, в его деятельности важна не столько красота, сколько удобство и функциональность. И тут требуется солидный набор навыков. Среди них умения:
- работы в профессиональных программах;
- проектирования интерфейсов;
- создания прототипов;
- тестирования сайтов.
Также для данного специалиста важны знания:
- юзабилити и поведения пользователей;
- основ программирования;
- технологических ограничений;
- интернет-маркетинга;
- колористики.
При этом, существует приличный перечень инструментов, которые использует веб-дизайнер в своей трудовой деятельности. У каждого профи существует особый набор программ, в которых он предпочитает трудиться. Однако, к наиболее популярным относятся:
- Photoshop
- Sketch
- Figma
- Adobe
- Illustrator
- Coda
Какие еще специалисты участвуют в создании веб-ресурса?
Результатом труда дизайнера является пакет графических файлов, включающие макеты страниц будущего онлайн проекта. После его получения вам потребуется верстальщик, который сможет перевести созданную концепцию на язык HTML-кода. Далее в работу вступает программист, который выстраивает и проверяет функционал веб-ресурса после верстки.
А после всех успешных тестирований, можно смело наполнять портал текстовой и графической информацией, прибегая к помощи SEO-специалистов, копирайтеров и контент-менеджеров. Также рекомендуется подключить к работе профессионала по контекстной рекламе.
Всех этих людей можно нанять на бирже, разместив объявление с задачами, и выступив в роли заказчика. Это намного выгоднее, чем сотрудничество с веб-студией. К тому же, на фрилансе легко найти действительно настоящих профессионалов своего дела для решения каждой из задач.
Дизайн сайтов: вакансии и отклики
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Частые вопросы по дизайну сайтов
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