Разработка мобильных приложений (на англ. "mobile app") - это очень востребованное направление ВЕБ-программирования, которое с каждым годом набирает обороты. Постоянный рост компактных гаджетов только способствует этому. Большинство потребителей больше не привязаны к стационарному компьютеру, а предпочитают получать информацию и решать задачи на ходу с помощью смартфонов и планшетов.

Вакансии на разработку приложений для мобильных устройств, буквально заполнили интернет-пространство, и в частности, биржи фриланса. Они актуальны для предпринимателей разных уровней, ведь помогают увеличить количество клиентов и, тем самым, повышают прибыльность бизнеса.

Что включает разработка приложений ?

Разработка приложений, вакансии в которой встречаются на каждом шагу, заключает в создании продуктов, сочетающих в себе четкую работу на операционных системах сотовых устройств, многофункциональность и полезность для пользователей.

Программисты не просто разрабатывают, но и тестируют, а также внедряют программное обеспечение для смартфонов. Последние, в зависимости от назначения, делятся на следующие виды:

корпоративные;

промоутерские;

контентные;

коммуникационные;

социальные;

развлекательные;

с расширенной реальностью.

Разработка мобильных приложений на фрилансе или в штатном режиме занимает от месяца до двух. Она представляет собой многоэтапный процесс, который включает такие циклы, как:

Изучение задачи и цели проекта Мониторинг ниши продукта и его аудитории Составление технического задания Разработка дизайна Верстка экранов Программирование и тестирование продукта Сдача готового софта При необходимости публикация в профильных магазинах

При этом, для каждой операционной системы придется создавать отдельный продукт. В виду их различий невозможно создать приложение, которое будет одинаково органично работать на любом устройстве. Именно поэтому при разработке следует учитывать этот момент.

Программирование под самые популярные ОС Android и iOS различается по:

взаимодействию продукта с архитектурой гаджета (процессором, памятью, графическими компонентами);

дизайну (наличие и отсутствие навигационной панели);

пользовательскому опыту (различия в оформлении календаря).

Создание мобильных приложений: вакансии и требования

Объявления о работе для программистов игр для PDA, Pocket PC и иных компактных устройств широко представлены на просторах сети. Ежедневно производители предлагают новые мобильные решения, для которых необходим специализированный софт. Именно поэтому вакансии разработчиков игр и программ для КПК, PDA и Pocket PC вряд ли перестанут появляться в ближайшем будущем.

Многие заказчики предпочитают выбирать услуги именно с фрилансеров, в виду удобства подобного рода взаимодействия для обеих сторон. В то же время удаленная работа требует немалого опыта и наличие определенных навыков.

Создание мобильных приложений на фрилансе это сложный процесс, удаленный программист должен, в первую очередь, уметь правильно реагировать на критические отзывы потребителей, которые могут помочь в усовершенствовании продукта.

Его профессиональные знания должны включать:

языки программирования для мобильных ОС;

основы программирования под гаджеты Apple;

новые библиотеки технологий;

работу с базой данных SQLite;

создание и отладку ПО.

Что касается личных качеств, то преимуществом будут:

аналитический склад ума;

скрупулезность;

саморганизованность и дисциплина;

любознательность;

стремление к новым знаниям;

работоспособность.

Приложения для мобильных устройств: проекты и отклики

Выбирая разработку приложений для мобильных устройств, специалист должен понимать, что в поисках заказчика может потратить не один день, а то и неделю.

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