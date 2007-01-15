Нужно сделать программу которая будет делать следующее: 1) Когда она запущена в фоне, ждать пока приложение Uber Driver передаст данные с точкой навигации приложению Google Maps. 2) Взять адрес конечной точки из Google Maps ...
Разработка мобильных приложений: фриланс
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Разработка мобильных приложений (на англ. "mobile app") - это очень востребованное направление ВЕБ-программирования, которое с каждым годом набирает обороты. Постоянный рост компактных гаджетов только способствует этому. Большинство потребителей больше не привязаны к стационарному компьютеру, а предпочитают получать информацию и решать задачи на ходу с помощью смартфонов и планшетов.
Вакансии на разработку приложений для мобильных устройств, буквально заполнили интернет-пространство, и в частности, биржи фриланса. Они актуальны для предпринимателей разных уровней, ведь помогают увеличить количество клиентов и, тем самым, повышают прибыльность бизнеса.
Что включает разработка приложений ?
Разработка приложений, вакансии в которой встречаются на каждом шагу, заключает в создании продуктов, сочетающих в себе четкую работу на операционных системах сотовых устройств, многофункциональность и полезность для пользователей.
Программисты не просто разрабатывают, но и тестируют, а также внедряют программное обеспечение для смартфонов. Последние, в зависимости от назначения, делятся на следующие виды:
- корпоративные;
- промоутерские;
- контентные;
- коммуникационные;
- социальные;
- развлекательные;
- с расширенной реальностью.
Разработка мобильных приложений на фрилансе или в штатном режиме занимает от месяца до двух. Она представляет собой многоэтапный процесс, который включает такие циклы, как:
- Изучение задачи и цели проекта
- Мониторинг ниши продукта и его аудитории
- Составление технического задания
- Разработка дизайна
- Верстка экранов
- Программирование и тестирование продукта
- Сдача готового софта
- При необходимости публикация в профильных магазинах
При этом, для каждой операционной системы придется создавать отдельный продукт. В виду их различий невозможно создать приложение, которое будет одинаково органично работать на любом устройстве. Именно поэтому при разработке следует учитывать этот момент.
Программирование под самые популярные ОС Android и iOS различается по:
- взаимодействию продукта с архитектурой гаджета (процессором, памятью, графическими компонентами);
- дизайну (наличие и отсутствие навигационной панели);
- пользовательскому опыту (различия в оформлении календаря).
Создание мобильных приложений: вакансии и требования
Объявления о работе для программистов игр для PDA, Pocket PC и иных компактных устройств широко представлены на просторах сети. Ежедневно производители предлагают новые мобильные решения, для которых необходим специализированный софт. Именно поэтому вакансии разработчиков игр и программ для КПК, PDA и Pocket PC вряд ли перестанут появляться в ближайшем будущем.
Многие заказчики предпочитают выбирать услуги именно с фрилансеров, в виду удобства подобного рода взаимодействия для обеих сторон. В то же время удаленная работа требует немалого опыта и наличие определенных навыков.
Создание мобильных приложений на фрилансе это сложный процесс, удаленный программист должен, в первую очередь, уметь правильно реагировать на критические отзывы потребителей, которые могут помочь в усовершенствовании продукта.
Его профессиональные знания должны включать:
- языки программирования для мобильных ОС;
- основы программирования под гаджеты Apple;
- новые библиотеки технологий;
- работу с базой данных SQLite;
- создание и отладку ПО.
Что касается личных качеств, то преимуществом будут:
- аналитический склад ума;
- скрупулезность;
- саморганизованность и дисциплина;
- любознательность;
- стремление к новым знаниям;
- работоспособность.
Приложения для мобильных устройств: проекты и отклики
Выбирая разработку приложений для мобильных устройств, специалист должен понимать, что в поисках заказчика может потратить не один день, а то и неделю.
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Частые вопросы по мобильным приложениям
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