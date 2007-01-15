Разработка мобильных приложений: фриланс

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Разработка мобильных приложений (на англ. "mobile app") - это очень востребованное направление ВЕБ-программирования, которое с каждым годом набирает обороты. Постоянный рост компактных гаджетов только способствует этому. Большинство потребителей больше не привязаны к стационарному компьютеру, а предпочитают получать информацию и решать задачи на ходу с помощью смартфонов и планшетов.

Вакансии на разработку приложений для мобильных устройств, буквально заполнили интернет-пространство, и в частности, биржи фриланса. Они актуальны для предпринимателей разных уровней, ведь помогают увеличить количество клиентов и, тем самым, повышают прибыльность бизнеса.

Что включает разработка приложений ?

Разработка приложений, вакансии в которой встречаются на каждом шагу, заключает в создании продуктов, сочетающих в себе четкую работу на операционных системах сотовых устройств, многофункциональность и полезность для пользователей.

Программисты не просто разрабатывают, но и тестируют, а также внедряют программное обеспечение для смартфонов. Последние, в зависимости от назначения, делятся на следующие виды:

  • корпоративные;
  • промоутерские;
  • контентные;
  • коммуникационные;
  • социальные;
  • развлекательные;
  • с расширенной реальностью.

Разработка мобильных приложений на фрилансе или в штатном режиме занимает от месяца до двух. Она представляет собой многоэтапный процесс, который включает такие циклы, как:

  1. Изучение задачи и цели проекта
  2. Мониторинг ниши продукта и его аудитории
  3. Составление технического задания
  4. Разработка дизайна
  5. Верстка экранов
  6. Программирование и тестирование продукта
  7. Сдача готового софта
  8. При необходимости публикация в профильных магазинах

При этом, для каждой операционной системы придется создавать отдельный продукт. В виду их различий невозможно создать приложение, которое будет одинаково органично работать на любом устройстве. Именно поэтому при разработке следует учитывать этот момент.

Программирование под самые популярные ОС Android и iOS различается по:

  • взаимодействию продукта с архитектурой гаджета (процессором, памятью, графическими компонентами);
  • дизайну (наличие и отсутствие навигационной панели);
  • пользовательскому опыту (различия в оформлении календаря).

Создание мобильных приложений: вакансии и требования

Объявления о работе для программистов игр для PDA, Pocket PC и иных компактных устройств широко представлены на просторах сети. Ежедневно производители предлагают новые мобильные решения, для которых необходим специализированный софт. Именно поэтому вакансии разработчиков игр и программ для КПК, PDA и Pocket PC вряд ли перестанут появляться в ближайшем будущем.

Многие заказчики предпочитают выбирать услуги именно с фрилансеров, в виду удобства подобного рода взаимодействия для обеих сторон. В то же время удаленная работа требует немалого опыта и наличие определенных навыков.

Создание мобильных приложений на фрилансе это сложный процесс, удаленный программист должен, в первую очередь, уметь правильно реагировать на критические отзывы потребителей, которые могут помочь в усовершенствовании продукта.

Его профессиональные знания должны включать:

  • языки программирования для мобильных ОС;
  • основы программирования под гаджеты Apple;
  • новые библиотеки технологий;
  • работу с базой данных SQLite;
  • создание и отладку ПО.

Что касается личных качеств, то преимуществом будут:

  • аналитический склад ума;
  • скрупулезность;
  • саморганизованность и дисциплина;
  • любознательность;
  • стремление к новым знаниям;
  • работоспособность.

Приложения для мобильных устройств: проекты и отклики

Выбирая разработку приложений для мобильных устройств, специалист должен понимать, что в поисках заказчика может потратить не один день, а то и неделю.

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