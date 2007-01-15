Ищем программиста, который создаст приложение на IOS и Android. Вам нужно будет подключиться к внутренней базе данных для чтения/записи/редактирования. Дизайн уже существует. язык по вашему выбору, но должен быть проведен анализ ...
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Разработчик Android - это специалист, специализирующийся на создании приложений для операционной системы Android, разработанной компанией Google. Такой специалист обладает знаниями и навыками программирования на языках Java, Kotlin или C++, а также пониманием принципов работы мобильных устройств и особенностей Android-платформы.
Услуги, которые можно заказать у разработчика Android
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Разработка приложений
Разработчик Android может создавать различные типы приложений, начиная от игр и развлекательных приложений и заканчивая корпоративными приложениями для бизнеса.
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Обновление и поддержка
После разработки приложения разработчик Android может обеспечить его обновления, исправление ошибок и обслуживание приложения в целом.
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Адаптация и оптимизация
Разработчик может адаптировать приложение под разные устройства, размеры экранов и версии Android, а также оптимизировать его работу для лучшей производительности.
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Тестирование
Один из ключевых этапов разработки приложения - тестирование. Разработчик Android может провести тестирование на различных устройствах и версиях ОС для обеспечения стабильной работы приложения.
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Портирование приложений
Перенос приложений с других платформ на Android или наоборот - также входит в обязанности разработчика Android.
Компетенции и профессиональные навыки разработчика Android
Разработчик Android должен обладать глубоким пониманием языков программирования, иметь опыт работы с Android Studio (среда разработки приложений), знать особенности проектирования пользовательского интерфейса и уметь работать с API Android. Опыт тестирования и отладки приложений также является важным. Важно следить за обновлениями платформы, чтобы быть в курсе последних трендов и технологий в мире Android-разработки.
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