Заказать услуги разработчика Android

Найдите разработчика Android прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработчик Android - это специалист, специализирующийся на создании приложений для операционной системы Android, разработанной компанией Google. Такой специалист обладает знаниями и навыками программирования на языках Java, Kotlin или C++, а также пониманием принципов работы мобильных устройств и особенностей Android-платформы.

Услуги, которые можно заказать у разработчика Android

  • Разработка приложений

    Разработчик Android может создавать различные типы приложений, начиная от игр и развлекательных приложений и заканчивая корпоративными приложениями для бизнеса.

  • Обновление и поддержка

    После разработки приложения разработчик Android может обеспечить его обновления, исправление ошибок и обслуживание приложения в целом.

  • Адаптация и оптимизация

    Разработчик может адаптировать приложение под разные устройства, размеры экранов и версии Android, а также оптимизировать его работу для лучшей производительности.

  • Тестирование

    Один из ключевых этапов разработки приложения - тестирование. Разработчик Android может провести тестирование на различных устройствах и версиях ОС для обеспечения стабильной работы приложения.

  • Портирование приложений

    Перенос приложений с других платформ на Android или наоборот - также входит в обязанности разработчика Android.

Компетенции и профессиональные навыки разработчика Android

Разработчик Android должен обладать глубоким пониманием языков программирования, иметь опыт работы с Android Studio (среда разработки приложений), знать особенности проектирования пользовательского интерфейса и уметь работать с API Android. Опыт тестирования и отладки приложений также является важным. Важно следить за обновлениями платформы, чтобы быть в курсе последних трендов и технологий в мире Android-разработки.

  • Разработка веб-приложений (IOS и Android)

    $1200

    Ищем программиста, который создаст приложение на IOS и Android. Вам нужно будет подключиться к внутренней базе данных для чтения/записи/редактирования. Дизайн уже существует. язык по вашему выбору, но должен быть проведен анализ ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Дизайн мобильных приложений6 заявок
    Открыт
    7 дней назад

  • Нужно сделать программу под Android выполняющую одно действие

    Нужно сделать программу которая будет делать следующее: 1) Когда она запущена в фоне, ждать пока приложение Uber Driver передаст данные с точкой навигации приложению Google Maps. 2) Взять адрес конечной точки из Google Maps ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 дней назад

  • Создание WebView мобильного приложения

    Имеется корпоративное веб-приложение. Сейчас завершаем создание мобильной верстки для него. Основные экраны уже готовы, дорабатываются дополнительные. Нужно создать мобильное приложение в формате WebView для Android и iOS. То есть быстро и просто стандартными средствами сделать ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Создание мобильного приложения на IOS и Android

    $3500

    Ищу разработчика приложения. Есть идея, которую хочу воплотить. Нужен опытный разработчик, который сможет создать приложение с нуля, и сделать дизайн разумеется. на обе платформы и выложить в стор.

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения14 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • React Native доработка app

    Потрібна доробка функціоналу цього додатку: https://codecanyon.net/item/chatai-chatgpt-android-ios-ai-chat-app/48038811 Потрібні функції: - Переключити на GPT-4 - Функція створити (або вибрати існуюче) та надіслати фото - Обрізати фото перед відправкую GPT API (взяти якусь готову бібліотеку для ...

    AndroidiOSReact
    Мобильные приложения3 заявки
    Открыт
    14 дней назад

  • Разработать веб приложение на AJAX с мобильным клиентом

    Рассмотрю ваши ценовые предложения! Подробности в приложенных файлах. (это уч. проект, поэтому можно с косяками) Приложение состоит из: 1) базы данных, реализованной с помощью системы управления базами данных MySQL; 2) ряда клиент-серверных интерфейсных модулей, которые ...

    MySQLAndroidHTMLПриложение для AndroidReactjQueryAjaxAngular
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 дней назад

  • Доработка мобильного приложения на Android

    Необходима команда для проведения аудита, выявления недостатков и последующей доработки мобильного приложения на Android. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reactive.begunok Технические детали приложения: Backend – C# .net core Frontend – Kotlin Все необходимые доступы по ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Оптимизировать масштаб сайта и сменить цвет 2-х кнопок

    1. Оптимизировать масштаб открываемого сайта под разные устройства(pc, ios, android с разным разрешением), чтобы иконки не выходили за видимый экран, а формы были удобными для использования. 2. Оптимизировать отделение текста от друг-друга на некоторых ...

    AndroidiOS
    Веб-программирование6 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • Разработать мобильное приложение Android

    Делегирование задачи: Есть проект - необходимо мобильное приложение Android, чтобы с помощью него можно было проверить безопасность своего устройства на проникаемость и открытость телефона. Для этого необходима возможность удалённого соединения с устройством через ADB по ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Открыт
    22 дня назад

  • Мобильно приложение для доставки еды (ПП)

    Мы ищем опытного фрилансера для создания мобильного приложения, предназначенного для упрощения процесса заказа и доставки сбалансированного питания. Наше приложение будет предоставлять клиентам возможность выбора из пяти базовых рационов и пяти-шесть блюд на каждый день, а ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Требуется сделать WebView приложение под Android

    Требуется сделать WebView приложение под Android. Функционал приложения: 1. Вывод сайта 2. При открытии приложения можно добавить загрузочный экран Иконку к приложению я предоставлю.

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Найти и установить приложение заказа еды

    $100

    Необходимо найти, установить и настроить скрипт доставки еды. Должен быть вариант под Android + IOS. Хостинг VPS есть , предоставлю Варианты бесплатные, которые нашел я: https://prowebber.cc/web/i-mobile-apps/28729-fuodz-v137-grocery-food-pharmacy-courier-service-provider-backend-driver-vendor-app.html ...

    LaravelAndroidHTMLiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Xamarin.form

    Добрый день. Требуется доработка мобильного приложения на android и ios, выполненных на xamarin.form + MS SQL Server. Приложение в целом рабочее, требуется добавление функционала (button), возможно допилить админ панель (JS) и выложить в google play ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    2 часа назад

  • Нужно нарисовать Древо Семьи

    Доброй ночи! Нужно срочно нам нарисовать древо семьи. У нас все готово на бумаге. На бумаге нарисовано. Нужно нарисовать примерно также как на сайте. Ссылка внизу. Нужно сделать все до утра ...

    Android
    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    19 часов назад

  • Android-приложение

    Сможете разработать Android-приложение которое может сохранять и скачивать файлы из телефона в облачный сервис и обратно? Подробнее в прикрепленном файле

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    23 дня назад

  • Создание мобильного приложения

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть задача по созданию копии мобильного приложения на IOS и Android. Ссылка на приложение, с которого нужно скопировать функционал: https://apps.apple.com/app/id1520599531 Функционал этого приложения нас полностью устраивает, нужна полная копия. Возможно ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    день назад

  • Настройка vpn

    Добрый день имеем dedicate Windows Server 2022 и 2 доп IP необходимо установить IPSec VPN чтобы можно было стандартными средствами встроенными в windows/Android подключаться к любому ip на сервере и через VPN на подключаемом ...

    Android
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    3 дня назад

  • Нужна IOS версия существующего приложения на Kotlin Multi Platform

    Существующее рабочее Android приложение с ядром на Kotlin Multi Platform. Нужно сделать IOS версию. Приложение используется для учета товаров, заказов и аналитики для продавцов любых товаров. В основе лежит ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 дней назад