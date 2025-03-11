Требуется доработка SFU сервера для обеспечения рабочего состояния стрим-сервиса. Необходимо организовать стриминг аудио и видео с веб-камеры через JS клиента. Ожидается, что сервер будет функционировать стабильно и обеспечивать качественную передачу данных.
Сделать свою авто сборку VPN клиента для iOS & Android
Нужно поправить код и сделать авто сборку Open Source VPN клиента - sing-box (https://github.com/SagerNet/sing-box).
Авто сборка - чтобы после каждого нового релиза - сборка триггерилась сама и улетала в сторы / релизы (в зависимости от платформы).
Причина: у автора не получается пройти модерацию Apple и проблемы с Google - в сторах старые версии.
Встраивать к себе внешнюю сборку автор тоже не готов, предложил сделать самому так как посчитаю нужным.
Вариантов реализации, как мне кажется, несколько:
- самый надёжный, как мне кажется - на GitHub Actions: сделать форк, поправить данные для сторов, прописать свои секреты;
- другой вариант: взять Circle CI или BitRise или XCode Cloud для iOS & MacOS, что-то другое - для Android, Windows, Linux.
Продукт разбит на три основных репозитория: iOS + MacOS (1), Android (2), основной код (3).
GitHub Workflow для сборки тут (https://github.com/SagerNet/sing-box/blob/dev-next/.github/workflows/build.yml).
Релизы выходят часто, мне важно чтобы они сразу автоматически публиковались в AppStore & Google Play.
Аккаунт созданы, доступ дам.
Бюджет: от 150 до 800 - за готовый результат.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системное программирование3 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется доработка расширения для Chrome, добавление кнопки для отправки сообщений в Telegram. Архитектура включает бекенд на PHP и фронт на JS. Первоначальная задача простая, в дальнейшем планируются более сложные доработки. В коде уже реализовано взаимодействие с Telegram.Системное программирование6 заявокОткрыт5 дней назад
- $400
Необходимо разработать ядро системы с подключением GPT-4o через OpenAI API и векторной памятью FAISS для хранения и поиска реплик. Требуется создать архитектуру сообщений как у ChatGPT и веб-интерфейс или API без ошибок. Срок выполнения - 7-10 дней.Системное программирование3 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется разработать расширение для Chrome на русском языке, которое дублирует фильтры и информацию об автомобилях с сайта encar.com. Пользователь сможет устанавливать фильтры, и изменения будут отображаться на сайте. Также необходимо подгружать курсы валют и рассчитывать цену автомобиля. Глоссарий для перевода будет предоставлен.Системное программирование2 заявкиОткрыт5 дней назад
- $200
Требуется разработать GUI-приложение на Python для мониторинга трафика и предотвращения DDoS-атак. Приложение должно включать вкладки для мониторинга трафика с фильтрацией, таблицу с алертами, sniffer для захвата трафика и DDoS-анализатор. Также необходимо реализовать интеграцию с телеграм-ботом для уведомлений о потенциальных атаках и управление портами и IP-адресами.Системное программирование2 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется создать макрос для Excel, который будет скрывать пустые строки в выбранном столбце, например, в третьем. При выборе столбца, макрос должен сжимать пустые строки, отображая только заполненные, а в других столбцах скрывать соответствующие строки. Важно вписать макрос в саму таблицу для дальнейшего использования.Системное программирование4 заявкиОткрыт7 дней назад
Шукається JS розробник для роботи над існуючим Chrome extension, що автоматизує дії користувача. Необхідно розширити функціонал та вдосконалити інтеграцію з веб-сервером. Проект вимагає досвіду в системному програмуванні та знань JavaScript.Системное программирование6 заявокЗакрыт3 дня назад
Требуется помощь в оптимизации VBA макроса, который создает новый документ из шаблона сметы с выбранными строками. Существует проблема с экспортом данных, готов показать детали через видео связь.Системное программирование4 заявкиЗакрыт12 дней назад
- $10
Не получается установить Flatpak на Ubuntu 24.04.2 LTS? Узнайте, как правильно установить Flatpak и решить проблемы с отсутствием пакета. Подробная инструкция поможет вам успешно завершить установку и настроить систему.Системное программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое скрывает номера телефонов в AmoCRM во время звонков. Расширение должно проверять свою активность и отправлять уведомления в Телеграм-бота при включении или выключении. Также необходимо реализовать вывод информации о статусе сотрудников с кнопкой для проверки.Системное программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад