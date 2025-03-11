Нужно поправить код и сделать авто сборку Open Source VPN клиента - sing-box (https://github.com/SagerNet/sing-box).

Авто сборка - чтобы после каждого нового релиза - сборка триггерилась сама и улетала в сторы / релизы (в зависимости от платформы).



Причина: у автора не получается пройти модерацию Apple и проблемы с Google - в сторах старые версии.

Встраивать к себе внешнюю сборку автор тоже не готов, предложил сделать самому так как посчитаю нужным.



Вариантов реализации, как мне кажется, несколько:

- самый надёжный, как мне кажется - на GitHub Actions: сделать форк, поправить данные для сторов, прописать свои секреты;

- другой вариант: взять Circle CI или BitRise или XCode Cloud для iOS & MacOS, что-то другое - для Android, Windows, Linux.



Продукт разбит на три основных репозитория: iOS + MacOS (1), Android (2), основной код (3).

GitHub Workflow для сборки тут (https://github.com/SagerNet/sing-box/blob/dev-next/.github/workflows/build.yml).



Релизы выходят часто, мне важно чтобы они сразу автоматически публиковались в AppStore & Google Play.

Аккаунт созданы, доступ дам.



Бюджет: от 150 до 800 - за готовый результат.