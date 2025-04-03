Разработать расширение для Google Chrome

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Требуется сделать расширение для браузера Google Chrome, которое будет скрывать/подменять номер телефона в AmoCRM. 

Задача, чтобы у менеджера, у которого установлено расширение, скрывался номер в карточке клиента, при звонке, при разговоре и т.п. Менеджеры сливают номера телефонов, поэтому требуется скрывать их.

Также расширение должно чекать, включено ли оно. К примеру, сервер может принимать от него запросы раз в 30 секунд. Если расширение выключилось — то нужно отправлять уведомление в Телеграм-бота об этом. Если включилось опять — также присылать уведомление.

Также в боте выводить кнопку «Проверить сотрудников» и сообщения типа

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