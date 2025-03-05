Про нас: AIScreen — швидкозростаюча B2B SaaS компанія, яка надає передові хмарні рішення для цифрових вивісок бізнесу по всьому світу. Наша мета — забезпечити зручний «out-of-the-box» досвід, пропонуючи надійні пристрої та програмне забезпечення, що працюють безперервно і вимагають мінімальних налаштувань. Ми шукаємо спеціаліста, який налаштує X96 TV Stick так, щоб при включенні пристрій автоматично запускав додаток AIScreen, забезпечуючи повну готовність до професійного використання для цифрових вивісок.

Мета: Налаштувати X96 TV Stick таким чином, щоб пристрій автоматично запускав програмне забезпечення AIScreen Digital Signage при ввімкненні, обходячи стандартний інтерфейс Android. Це дозволить нашим клієнтам використовувати пристрій відразу «з коробки» з мінімальними технічними зусиллями.

Навіщо це потрібно:

Спрощення користувацького досвіду: Забезпечити готовність пристрою до негайного використання без складних налаштувань.

Автоматизація: Додаток AIScreen повинен запускатися автоматично, усуваючи потребу в навігації по меню Android.

Підвищення стабільності: Запобігти випадковим змінам налаштувань або небажаному втручанню користувачів.

Ефективне управління пристроями: Інтегрувати функції віддаленого управління, автоматичних оновлень, планування (Operation Hours) та налаштування часових поясів.

Професійні стандарти обладнання: Підготувати пристрій для комерційного використання з мінімальною потребою в постійній технічній підтримці.

Функціональні вимоги:

Operation Hours: Реалізувати функціональність автоматичного ввімкнення/вимкнення пристрою за розкладом. Забезпечити можливість віддаленого або в додатку налаштування цього розкладу.

Налаштування Wi-Fi через пульт дистанційного керування: Надати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для підключення до Wi-Fi за допомогою пульта на першому запуску. Зберігати мережеві дані після перезавантаження пристрою.

Налаштування часових поясів: Підтримка декількох часових поясів з автоматичною синхронізацією Operation Hours та розкладів.

Оптимізація CPU та GPU: Забезпечити плавну роботу AIScreen, запобігаючи перегріванню або зниженню продуктивності. Підтримувати безперебійну відтворюваність мультимедійного контенту у високій роздільній здатності (Full HD, 4K).



Критерії готовності: Пристрій X96 TV Stick вважається успішно прошитим і налаштованим, якщо виконуються наступні умови: