Требуется разработать скрипт для автоматического развертывания Double VPN на двух устройствах с использованием WireGuard. Скрипт должен обеспечивать подключение клиента через два сервера и интеграцию с Telegram ботом для управления IP-адресами. Необходимо настроить форвардинг, предоставить инструкцию по использованию и подготовить пул IP-адресов. Тестовые серверы будут предоставлены.
Прошивка X96 TV Stick під AIScreen Digital Signage Software
Про нас: AIScreen — швидкозростаюча B2B SaaS компанія, яка надає передові хмарні рішення для цифрових вивісок бізнесу по всьому світу. Наша мета — забезпечити зручний «out-of-the-box» досвід, пропонуючи надійні пристрої та програмне забезпечення, що працюють безперервно і вимагають мінімальних налаштувань. Ми шукаємо спеціаліста, який налаштує X96 TV Stick так, щоб при включенні пристрій автоматично запускав додаток AIScreen, забезпечуючи повну готовність до професійного використання для цифрових вивісок.
Мета: Налаштувати X96 TV Stick таким чином, щоб пристрій автоматично запускав програмне забезпечення AIScreen Digital Signage при ввімкненні, обходячи стандартний інтерфейс Android. Це дозволить нашим клієнтам використовувати пристрій відразу «з коробки» з мінімальними технічними зусиллями.
Навіщо це потрібно:
Спрощення користувацького досвіду: Забезпечити готовність пристрою до негайного використання без складних налаштувань.
Автоматизація: Додаток AIScreen повинен запускатися автоматично, усуваючи потребу в навігації по меню Android.
Підвищення стабільності: Запобігти випадковим змінам налаштувань або небажаному втручанню користувачів.
Ефективне управління пристроями: Інтегрувати функції віддаленого управління, автоматичних оновлень, планування (Operation Hours) та налаштування часових поясів.
Професійні стандарти обладнання: Підготувати пристрій для комерційного використання з мінімальною потребою в постійній технічній підтримці.
Функціональні вимоги:
Operation Hours:
Реалізувати функціональність автоматичного ввімкнення/вимкнення пристрою за розкладом.
Забезпечити можливість віддаленого або в додатку налаштування цього розкладу.
Налаштування Wi-Fi через пульт дистанційного керування:
Надати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для підключення до Wi-Fi за допомогою пульта на першому запуску.
Зберігати мережеві дані після перезавантаження пристрою.
Налаштування часових поясів:
Підтримка декількох часових поясів з автоматичною синхронізацією Operation Hours та розкладів.
Оптимізація CPU та GPU:
Забезпечити плавну роботу AIScreen, запобігаючи перегріванню або зниженню продуктивності.
Підтримувати безперебійну відтворюваність мультимедійного контенту у високій роздільній здатності (Full HD, 4K).
Критерії готовності: Пристрій X96 TV Stick вважається успішно прошитим і налаштованим, якщо виконуються наступні умови:
Автозапуск AIScreen: При ввімкненні пристрій автоматично запускає додаток AIScreen, не показуючи стандартний інтерфейс Android.
Режим кіоску: Користувачам дозволено використовувати лише додаток AIScreen, без доступу до інших додатків або налаштувань.
Віддалене управління: Пристрій підтримує віддалене оновлення, налаштування Operation Hours і моніторинг.
Підключення до Wi-Fi: Забезпечено простий процес налаштування Wi-Fi за допомогою пульта, причому дані зберігаються після перезавантаження.
Планування Operation Hours: Пристрій надійно вмикається/вимикається згідно з встановленим розкладом.
Підтримка часових поясів: Пристрій коректно регулює розклад відповідно до вибраного часового поясу.
Стабільність і продуктивність: Додаток AIScreen працює без збоїв, забезпечується стабільне підключення до мережі, а контент відображається плавно.
Оптимізація CPU/GPU: Пристрій ефективно працює без перегріву або зниження продуктивності, навіть у режимах Full HD або 4K.
Брендування: Замінено стандартний завантажувальний екран Android на кастомізований логотип або анімацію AIScreen.
Документація та інструкції: Надаються чіткі посібники для користувачів із налаштування Wi-Fi, Operation Hours, часових поясів, оптимізації продуктивності та оновлення прошивки.
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