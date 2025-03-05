Прошивка X96 TV Stick під AIScreen Digital Signage Software

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка328 просмотров

Про нас: AIScreen — швидкозростаюча B2B SaaS компанія, яка надає передові хмарні рішення для цифрових вивісок бізнесу по всьому світу. Наша мета — забезпечити зручний «out-of-the-box» досвід, пропонуючи надійні пристрої та програмне забезпечення, що працюють безперервно і вимагають мінімальних налаштувань. Ми шукаємо спеціаліста, який налаштує X96 TV Stick так, щоб при включенні пристрій автоматично запускав додаток AIScreen, забезпечуючи повну готовність до професійного використання для цифрових вивісок.

Мета: Налаштувати X96 TV Stick таким чином, щоб пристрій автоматично запускав програмне забезпечення AIScreen Digital Signage при ввімкненні, обходячи стандартний інтерфейс Android. Це дозволить нашим клієнтам використовувати пристрій відразу «з коробки» з мінімальними технічними зусиллями.

Навіщо це потрібно:

  • Спрощення користувацького досвіду: Забезпечити готовність пристрою до негайного використання без складних налаштувань.

  • Автоматизація: Додаток AIScreen повинен запускатися автоматично, усуваючи потребу в навігації по меню Android.

  • Підвищення стабільності: Запобігти випадковим змінам налаштувань або небажаному втручанню користувачів.

  • Ефективне управління пристроями: Інтегрувати функції віддаленого управління, автоматичних оновлень, планування (Operation Hours) та налаштування часових поясів.

  • Професійні стандарти обладнання: Підготувати пристрій для комерційного використання з мінімальною потребою в постійній технічній підтримці.

Функціональні вимоги:

  • Operation Hours:

    • Реалізувати функціональність автоматичного ввімкнення/вимкнення пристрою за розкладом.

    • Забезпечити можливість віддаленого або в додатку налаштування цього розкладу.

  • Налаштування Wi-Fi через пульт дистанційного керування:

    • Надати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для підключення до Wi-Fi за допомогою пульта на першому запуску.

    • Зберігати мережеві дані після перезавантаження пристрою.

  • Налаштування часових поясів:

    • Підтримка декількох часових поясів з автоматичною синхронізацією Operation Hours та розкладів.

  • Оптимізація CPU та GPU:

    • Забезпечити плавну роботу AIScreen, запобігаючи перегріванню або зниженню продуктивності.

    • Підтримувати безперебійну відтворюваність мультимедійного контенту у високій роздільній здатності (Full HD, 4K).

Критерії готовності: Пристрій X96 TV Stick вважається успішно прошитим і налаштованим, якщо виконуються наступні умови:

  • Автозапуск AIScreen: При ввімкненні пристрій автоматично запускає додаток AIScreen, не показуючи стандартний інтерфейс Android.

  • Режим кіоску: Користувачам дозволено використовувати лише додаток AIScreen, без доступу до інших додатків або налаштувань.

  • Віддалене управління: Пристрій підтримує віддалене оновлення, налаштування Operation Hours і моніторинг.

  • Підключення до Wi-Fi: Забезпечено простий процес налаштування Wi-Fi за допомогою пульта, причому дані зберігаються після перезавантаження.

  • Планування Operation Hours: Пристрій надійно вмикається/вимикається згідно з встановленим розкладом.

  • Підтримка часових поясів: Пристрій коректно регулює розклад відповідно до вибраного часового поясу.

  • Стабільність і продуктивність: Додаток AIScreen працює без збоїв, забезпечується стабільне підключення до мережі, а контент відображається плавно.

  • Оптимізація CPU/GPU: Пристрій ефективно працює без перегріву або зниження продуктивності, навіть у режимах Full HD або 4K.

  • Брендування: Замінено стандартний завантажувальний екран Android на кастомізований логотип або анімацію AIScreen.

  • Документація та інструкції: Надаються чіткі посібники для користувачів із налаштування Wi-Fi, Operation Hours, часових поясів, оптимізації продуктивності та оновлення прошивки.

AndroidАвтоматизация процессовОптимизация кода
2 месяца назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
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Вероніка
 
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2 месяца назад