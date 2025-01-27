Нужен специалист, умеющий работать со Stable Diffusion, ControlNET, Comfy UI. Стоит задача обучить генеративную модель для создания онлайн-сервиса.



Создание кастомных пайплайнов в ComfyUI, Inpainting, Img2img, датасеты - если для тебя это не пустые слова - нам есть, что обсудить.