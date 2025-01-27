Создание проекта на ComfyUI, Stabble Diffusion, ControlNET

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки263 просмотра

Нужен специалист, умеющий работать со Stable Diffusion, ControlNET, Comfy UI. Стоит задача обучить генеративную модель для создания онлайн-сервиса.

Создание кастомных пайплайнов в ComfyUI, Inpainting, Img2img, датасеты - если для тебя это не пустые слова - нам есть, что обсудить.

3 месяца назад
Nick_Tarasov
Никита 
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