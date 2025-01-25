Настроить ПО для программирования на python в minecraft

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Закрыт2 заявки195 просмотров

требуется настроить ПО для программирования на python в minecraft (удаленно)

Python
3 месяца назад
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