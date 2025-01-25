Разработать советник (EA) для MT4, который будет автоматически рассчитывать лот на основе процента риска и позволит открывать сделки с помощью перетаскиваемой линии стоп-лосса. Основные требования включают создание линии стоп-лосса, динамический расчет лота на каждом тике и исполнение сделок с кнопками BUY и SELL. Код должен быть чистым и содержать комментарии.