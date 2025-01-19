Требуется помощь в исправлении ошибки в .NET приложении. Программа перестала работать, и в Discord отображается сообщение 'Log size is more then 8 MB. Sending isn`t available.' Приобретен базовый Nitro на 50 МБ. Необходима помощь в решении данной проблемы.
Симулятор на unreal на удм-2 (к-702)
Создать симулятор на unreal на удм-2( к-702) с выполнением 3 упражнений
Прямой ограниченный проход, колейный мост, проход в минном поле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $370
Разработка скрипта для проекта Black Russia, включая авторизацию через Raklite и создание бота для шахты. Бот должен имитировать поведение игрока, иметь настройки времени работы, уведомления в мессенджерах, защиту от блокировок и статистику. Также требуется функция авто сохранения данных и возможность изменения маршрутов для разнообразия поведения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка макроса, который будет автоматически переносить данные из Excel в спецификацию Компас. Необходима реализация, обеспечивающая корректный формат и структуру данных для удобства использования.Закрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка десктопного приложения, которое будет взаимодействовать с предоставленным PHP-скриптом для загрузки графики. Программа должна работать без браузера. Имеются исходники и работающая версия на Delphi, но предпочтительно использование актуального языка программирования. PHP файл и GIF демонстрация работы софта также будут предоставлены.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10
Необходимо выгрузить фотографии из указанного файла с использованием прикладного программного обеспечения. Ожидается предоставление готовых изображений в требуемом формате.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $1000
Необходимо разработать интерактивный модуль для обучения игре в шахматы на Vue.js. Модуль должен сочетать визуальное отображение с голосовым сопровождением и работать с внешним шахматным движком. Техническое задание и макеты экранов прилагаются. Работа должна выполняться частично на удаленном компьютере, оплата обсуждается по часам.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется заполнить таблицы в Excel, используя данные с сайта. Необходимо создать базу с несколькими колонками и занести около 500 строк в CMS. Опыт работы с Excel и CMS приветствуется.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать автоматизированный парсер цен для извлечения наименований товаров и цен из текстовых прайс-листов, предоставляемых в Telegram. Использование Python и регулярных выражений для парсинга, построение алгоритма для сравнения цен и отправка результатов в удобном формате. Необходима гибкость в обработке различных форматов прайс-листов и возможность расширения функционала.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
Требуется помощь в настройке Arduino ESP32 с использованием Blynk. Необходимо подключить устройство и настроить его для дальнейшей работы. Ищется специалист с опытом работы с ESP32 и Blynk.Закрыт3 месяца назад
Необходимо разработать прикладное ПО для кодирования и декодирования двоичных данных с использованием итеративных кодов. Вариант 5. Срок выполнения - до конца дня 15.01. Описание должно быть представлено в фотографиях.Закрыт4 месяца назад