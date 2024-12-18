Исправить ошибку на .net

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Всем привет, есть программа, она работала сейчас почему то нет, и в дискорде я получаю ошибку Log size is more then 8 MB. Sending isn`t available., хотя я купил нитро базовый на 50 мб. прошу помочь

.NETУстранение ошибок
3 месяца назад
EduardSuf
Едуард 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва

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