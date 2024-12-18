Здравствуйте, ищу специалиста, кто сможет написать esp для обнаружения и выделения конкретных объектов в игре, esp – это своего рода функция, которая выделяет игроков, объекты и так далее, для написания такой функции используют c++, hook, возможно что-то еще, я не специалист, ищу специалиста, готов на долгосрочную перспективу взять