ESP для игры WoW обнаружение объектов и выделить их

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Закрыт1 заявка374 просмотра

Здравствуйте, ищу специалиста, кто сможет написать esp для обнаружения и выделения конкретных объектов в игре, esp – это своего рода функция, которая выделяет игроков, объекты и так далее, для написания такой функции используют c++, hook, возможно что-то еще, я не специалист, ищу специалиста, готов на долгосрочную перспективу взять

C++Разработка программ
4 месяца назад
guest_1695887751025
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10 дней назад

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Валерій
 
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Был
4 месяца назад
4 месяца назад