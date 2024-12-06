Требуется настроить сервер для создания VPN и интегрировать его с Telegram ботом. Необходим опытный разработчик с навыками в VPN, протоколах и шифровании трафика. Пример функционала можно увидеть в боте VlesVPNbot. Заказ включает в себя длительное сотрудничество и обсуждение деталей ТЗ с исполнителем.