Требуется исполнитель для разработки и поддержки мобильных приложений Личный кабинет МегаФон и Yota для IOS/Android, а также сайтов megafon.ru и yota.ru. Договор на 3 года. Подробности доступны в техническом задании.
Прикрутить пуш-сервис для open-source приложения Mattermost
Есть задача подключить к приложению Mattermost сервис пуш-уведомлений. Для этого требуется сборка приложения от вендора с подключенным пуш-сервисом по документации https://docs.mattermost.com/deploy/mobile-hpns.html#host-your-own-push-proxy-service.
Дополнительно требуется настройка пайплайна на гитлабе для пересборки при выходе новых версий mattermost.
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