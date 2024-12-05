Есть задача подключить к приложению Mattermost сервис пуш-уведомлений. Для этого требуется сборка приложения от вендора с подключенным пуш-сервисом по документации https://docs.mattermost.com/deploy/mobile-hpns.html#host-your-own-push-proxy-service.

Дополнительно требуется настройка пайплайна на гитлабе для пересборки при выходе новых версий mattermost.