Прикрутить пуш-сервис для open-source приложения Mattermost

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Есть задача подключить к приложению Mattermost сервис пуш-уведомлений. Для этого требуется сборка приложения от вендора с подключенным пуш-сервисом по документации https://docs.mattermost.com/deploy/mobile-hpns.html#host-your-own-push-proxy-service.

Дополнительно требуется настройка пайплайна на гитлабе для пересборки при выходе новых версий mattermost.

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5 месяцев назад
guest_1733404662768
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Георгий
 
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