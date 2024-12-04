Простое приложение Андроид на несколько экранов

$50
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Закрыт7 заявок189 просмотров

Приложение на Андроид 

Lux Mensurae 

Слоган

Lux est scriptor

Референс 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doggoapps.luxlight 


Добавится

График данных,

Возможность переключения между камерами: Фронтальной,Селфи

Переключение цветовых схем интерфейса 


В интерфейсе используем минимум картинок, jpg, png, и/или других. В идеале ноль.


Символы используем в юникод, смотрим здесь https://symbl.cc/ 

Шрифт приложения Roboto

https://fonts.google.com/specimen/Roboto 


Дизайн Будет

AndroidРазработка мобильных приложений
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