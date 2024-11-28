Разработка чат-бота в ТГ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок133 просмотра

Написание чат-бота в Telegram

Задача:

  • Создать мини-гайд по нашим продуктам и сервисам (есть несколько продуктов, нужно провести по воронке через вопросы к конкретному продукту)

  • Напрявлять клиентов атоматически к ответам на их вопросы (речь о стандартных повторяющихся вопросах типа "где скачать", "как оплатить" и т.д.

  • Интеграция бота на сайте (опционально, можем обсудить как отдельный проект)

Время на разработку и внедрение 4-6 недель (от предоплаты до 100% работы бота на нашем канале). Есть понимание алгоритма, нужна качественная реализация.

Прошу прислать примеры ваших чат-ботов + скроки по выполнению перечисленных выше задач.

p.s.

"Специалистам" младше 20 лет прошу не присылать заявки, ибо ищу опытного. Компаний с пафосными портфолио и личными асистентами тоже прошу воздержаться. Мне нужен технарь - исполнитель.

TelegramСоздание чат-ботов
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