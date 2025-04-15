Разработка игр на заказ

368 заказов

Почему разработка игр — это инвестиция в будущее?

В современном мире видеоигры стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Они не только развлекают, но и обучают, создают сообщества и способствуют развитию креативных навыков. Разработка игр — это сложный и многогранный процесс, который требует профессионализма и креативности. Независимо от того, хотите ли вы создать небольшую инди-игру или крупный проект для глобальной аудитории, услуги по созданию игр помогут воплотить ваши идеи в жизнь.

Как разработка игр решает задачи заказчиков

Разработка игр может решить множество задач и проблем, с которыми сталкиваются заказчики:

  • Увеличение вовлечённости аудитории: Игры способны захватывать внимание и удерживать интерес пользователей на длительное время.
  • Расширение рынка: С помощью игр можно выйти на новые рынки и привлечь новую аудиторию, включая молодёжь и геймеров.
  • Повышение доходов: Интеграция микротранзакций, премиум-контента и рекламы в игры может существенно увеличить прибыль.
  • Укрепление бренда: Создание уникальных игровых проектов может повысить узнаваемость и репутацию вашего бренда.

Примеры успешного применения разработки игр

Многие компании уже оценили потенциал разработки игр и активно его используют. Например, образовательные учреждения создают обучающие игры, которые помогают студентам лучше усваивать материал. Бренды выпускают игровые приложения, чтобы повысить лояльность клиентов и укрепить свой имидж. Разработчики инди-игр создают уникальные проекты, которые находят свою аудиторию и становятся популярными благодаря оригинальному геймплею и интересным сюжетам.

Сделайте шаг навстречу новым возможностям

Разработка игр — это не только способ развлечь и увлечь, но и мощный инструмент для достижения бизнес-целей. Вы можете создать продукт, который не только понравится игрокам, но и принесёт значительные выгоды вашему бизнесу. Не упустите возможность расширить границы вашего проекта с помощью игр. Закажите разработку игры у профессионалов уже сегодня и откройте новые горизонты для вашего бизнеса!

Частые вопросы

⭐ Сколько стоит разработка игры?

Стоимость разработки игры зависит от сложности проекта, используемых технологий и времени, затраченного на разработку. В среднем, базовая игра может стоить от 5,000 до 20,000 USD. Более сложные проекты, включающие 3D-графику и многопользовательские функции, могут стоить значительно дороже.

⭐ Как долго занимает разработка игры?

Время разработки игры варьируется в зависимости от её сложности и масштаба. Простая мобильная игра может быть разработана за 2-3 месяца, тогда как более сложные проекты могут требовать от 6 месяцев до нескольких лет. На Weblancer вы можете найти разработчиков, готовых обсуждать сроки в соответствии с вашими требованиями.

⭐ Какие платформы вы поддерживаете при разработке игр?

Мы предлагаем разработку игр для различных платформ, включая ПК, консоли (PlayStation, Xbox), мобильные устройства (iOS, Android) и веб-браузеры. На Weblancer вы можете найти специалистов, имеющих опыт работы с нужными вам платформами, обеспечивая наилучшее качество и совместимость.

  • Создать SDK v0.1 на TS, с авторизацией, безопасностью

    $100

    Требуется разработать базовую версию SDK на TypeScript для интеграции игр на платформе паблишинга. В SDK должна быть реализована авторизация, инициализация и управление балансом. Проект является MVP, необходим опыт выполнения аналогичных задач. Основная задача заключается в создании безопасного фундамента для дальнейшего развития.

    Разработка бэкендаРазработка игрTypeScript
    Прикладное ПО2 заявки
    Открыт
    5 дней назад

  • Нужно реализовать игру на Unity

    Требуется разработка классического космического шутера на Unity с видом сверху. Игрок управляет кораблем, сражаясь с волнами противников и собирая бонусы. Игра включает 3-5 уровней с боссами, систему очков и рекордов, а также возможности улучшения корабля и разрушаемые астероиды с ресурсами. Концепция и механики открыты для обсуждения.

    Разработка игрUnity
    Разработка игр9 заявок
    Открыт
    13 дней назад

  • Сделать игру в Android Studio на Kotlin.

    Необходимо разработать игру Flappy Birds на языке Kotlin в среде Android Studio в течение 2 недель. Задание предназначено для курсовой работы, поэтому идеальное исполнение не требуется. Игра должна выглядеть как проект начинающего разработчика.

    Разработка игрAndroidKotlin
    Разработка игр7 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Задача в рамках разработки простой игры

    Создание игры Bomberman с уникальными возможностями: механика бонусов с 50% вероятностью появления, лобби с кнопкой 'Let’s Hunt!', 30-секундный таймер для старта игры и режим наблюдателя для выбывших игроков. Побеждает последний surviving игрок, отображается сообщение о победе и кнопка для повторного входа.

    Разработка игр
    Разработка игр6 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • Софт Wow Sirus.

    $20

    Ищется разработка кастомного ПО для игры WoW Sirus с функционалом для классов Армс Воин и Ферал Друид. Требуется реализация авторотации, автозацепа за спину, автокика и автоовер в каст. Ожидается высокое качество и эффективное выполнение задачи.

    Разработка игрРазработка программ
    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    20 дней назад

  • World Of Warcraft Sirus.

    $150

    Требуется разработка бота для игры World of Warcraft с функциями автологина на аккаунт и взаимодействия с аукционом. Бот должен автоматически выставлять и продавать товары, мониторить цены, а также иметь анти-бот защиту. При отключении от сервера он должен продолжать работу. В фокусе внимания должно быть около 40 позиций.

    Разработка игрСоздание ботов
    Прикладное ПО2 заявки
    Открыт
    20 дней назад

  • Мобильный CRMP проект

    $18

    Необходимо разработать мобильное приложение, копирующее функционал и интерфейс игры Black Russia. Ожидается проработка дизайна и функционала, соответствующего оригиналу.

    Разработка игрРазработка мобильных приложений
    Мобильные приложения3 заявки
    Открыт
    20 дней назад

  • Создание онлайн игры Нарды ( короткие, длинные)

    Разработка онлайн игры Нарды с функцией игры на деньги между игроками. Игра доступна только по ссылке с кодом, ставки устанавливаются заранее. Проект включает запуск с нуля и дальнейшее сопровождение. Обсуждение всех деталей будет происходить отдельно.

    Разработка игр
    Разработка игр8 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Разработать мини игру для телелгеграм

    Требуется разработка мини-игры для Telegram, аналогичной Crash Game. Идеальный кандидат имеет опыт создания игр для Telegram и готов предложить свои идеи. В будущем возможна разработка игр других жанров для этой платформы. Пожалуйста, укажите наличие опыта и примеры работ.

    Разработка бэкендаРазработка игрРазработка фронтенда
    Разработка игр14 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Котлин мультиплатформ

    $475

    Создайте приложение на Kotlin для азартной игры Towers, где игрок поднимается по башне, выбирая безопасные ячейки. Реализуйте ежедневные бонусы для получения монет и сохранение истории последних 25 ставок для статистики. Игра должна предлагать пользователю выбор между риском и выигрышем.

    Разработка игрKotlin
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Создание мгры

    $400

    Требуется разработка игры в Unity за 1.5-2 месяца. Полная концепция и детали проекта будут предоставлены в личной переписке. Ожидается качественное выполнение задания в оговоренные сроки.

    Разработка игрUnity
    Прикладное ПО9 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Игра а телеграмме

    Требуется создать бота для Telegram, который запускает игру в стиле рулетки на TON. Бот должен поддерживать пополнение кошелька TON через карту. Используйте JavaScript, HTML и CSS для создания интерфейса и функционала. Подробности будут предоставлены исполнителю.

    Разработка игрСоздание ботовCSSHTMLJavaScript
    Разработка игр10 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Бот будет покупать игры в Steam для покупателей

    $2

    Требуется разработать бота, который будет автоматически покупать игры в Steam для пользователей, используя интеграцию с FunPay. Бот должен добавлять покупателей в друзья и дарить игры на их учетные записи. Необходимы навыки веб-программирования и работы с API Steam.

    Разработка игр
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 дней назад

  • Создать бюджетную GTA 6

    $10

    Требуется разработка бюджетной версии GTA 6 для ПК или телефона. Игра должна иметь открытый мир с локацией в Майами, включать хотя бы одного персонажа из трейлера и поддерживать вид от третьего или первого лица. Можно использовать любой движок и упрощать задачи. Игра не предназначена для коммерческого использования.

    Разработка игр
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    6 дней назад

  • Создание проекта

    Требуется помощь в разработке САМП КРМП проекта. Задачи: установить лаунчер с GitHub, интегрировать мод, изменить названия в игре и приложении, настроить хостинг с базой данных. В конце работы необходимо предоставить исходники лаунчера.

    Разработка игр
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 дней назад

  • Создание чита аризона рп

    Требуется разработка чита для игры Аризона РП, который обеспечит 100% шансы на выигрыш в казино. Ожидается эффективное решение для улучшения игрового процесса.

    Разработка игр
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    15 дней назад

  • Разработка мобильной игры (IOS+Android) - пасьянс

    $600

    Ищется разработчик для создания классической игры в пасьянс на iOS и Android. Имеется дизайн в Figma и анимации. Игра будет включать раздачу карт, уровни мастерства, выбор фона и рубашек, ежедневные игры и статистику. Обязательно наличие опыта и минимальное количество ошибок. Техническое задание предоставляется.

    Разработка игрРазработка мобильных приложенийAndroidFigmaiOS
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    17 дней назад

  • Unity разработчик для мультиплеера в MMO

    Требуется Unity разработчик для мультиплеерной части MMO. Необходим опыт от 3 лет, знание алгоритмов работы с авторитарным сервером и решение проблем с синхронизацией. Работа включает взаимодействие с техдиром и серверными разработчиками, а также оптимизацию трафика.

    Разработка алгоритмовРазработка игрUnity
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработчик мультиплеерной игры на Unity

    Требуется разработчик на Unity для создания мультиплеерной игры для двух игроков (PvP) с сетевым взаимодействием. Необходим опыт в сетевой синхронизации, матчмейкинге и работе с серверами. Ожидается самостоятельная реализация мультиплеерной части игры и предложение оптимальных решений.

    Разработка игрUnity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Необходимо выполнить разработку игры под мобильные платформы на Unity

    Требуется разработка мобильной игры на Unity в жанре FPS Horror Adventure, аналог MiSide. Необходимо собрать сцену, реализовать механики, включая смену дня/ночи и побег от NPC. Предоставлены 3D модели и ассеты для UI. Интеграция SDK не требуется.

    Разработка игрUnity
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад