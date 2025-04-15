Требуется разработать базовую версию SDK на TypeScript для интеграции игр на платформе паблишинга. В SDK должна быть реализована авторизация, инициализация и управление балансом. Проект является MVP, необходим опыт выполнения аналогичных задач. Основная задача заключается в создании безопасного фундамента для дальнейшего развития.
Разработка игр на заказ
Почему разработка игр — это инвестиция в будущее?
В современном мире видеоигры стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Они не только развлекают, но и обучают, создают сообщества и способствуют развитию креативных навыков. Разработка игр — это сложный и многогранный процесс, который требует профессионализма и креативности. Независимо от того, хотите ли вы создать небольшую инди-игру или крупный проект для глобальной аудитории, услуги по созданию игр помогут воплотить ваши идеи в жизнь.
Как разработка игр решает задачи заказчиков
Разработка игр может решить множество задач и проблем, с которыми сталкиваются заказчики:
- Увеличение вовлечённости аудитории: Игры способны захватывать внимание и удерживать интерес пользователей на длительное время.
- Расширение рынка: С помощью игр можно выйти на новые рынки и привлечь новую аудиторию, включая молодёжь и геймеров.
- Повышение доходов: Интеграция микротранзакций, премиум-контента и рекламы в игры может существенно увеличить прибыль.
- Укрепление бренда: Создание уникальных игровых проектов может повысить узнаваемость и репутацию вашего бренда.
Примеры успешного применения разработки игр
Многие компании уже оценили потенциал разработки игр и активно его используют. Например, образовательные учреждения создают обучающие игры, которые помогают студентам лучше усваивать материал. Бренды выпускают игровые приложения, чтобы повысить лояльность клиентов и укрепить свой имидж. Разработчики инди-игр создают уникальные проекты, которые находят свою аудиторию и становятся популярными благодаря оригинальному геймплею и интересным сюжетам.
Сделайте шаг навстречу новым возможностям
Разработка игр — это не только способ развлечь и увлечь, но и мощный инструмент для достижения бизнес-целей. Вы можете создать продукт, который не только понравится игрокам, но и принесёт значительные выгоды вашему бизнесу. Не упустите возможность расширить границы вашего проекта с помощью игр. Закажите разработку игры у профессионалов уже сегодня и откройте новые горизонты для вашего бизнеса!
Частые вопросы
Стоимость разработки игры зависит от сложности проекта, используемых технологий и времени, затраченного на разработку. В среднем, базовая игра может стоить от 5,000 до 20,000 USD. Более сложные проекты, включающие 3D-графику и многопользовательские функции, могут стоить значительно дороже.
Время разработки игры варьируется в зависимости от её сложности и масштаба. Простая мобильная игра может быть разработана за 2-3 месяца, тогда как более сложные проекты могут требовать от 6 месяцев до нескольких лет. На Weblancer вы можете найти разработчиков, готовых обсуждать сроки в соответствии с вашими требованиями.
Мы предлагаем разработку игр для различных платформ, включая ПК, консоли (PlayStation, Xbox), мобильные устройства (iOS, Android) и веб-браузеры. На Weblancer вы можете найти специалистов, имеющих опыт работы с нужными вам платформами, обеспечивая наилучшее качество и совместимость.
- $100Разработка бэкендаРазработка игрTypeScriptПрикладное ПО2 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется разработка классического космического шутера на Unity с видом сверху. Игрок управляет кораблем, сражаясь с волнами противников и собирая бонусы. Игра включает 3-5 уровней с боссами, систему очков и рекордов, а также возможности улучшения корабля и разрушаемые астероиды с ресурсами. Концепция и механики открыты для обсуждения.Разработка игр9 заявокОткрыт13 дней назад
Необходимо разработать игру Flappy Birds на языке Kotlin в среде Android Studio в течение 2 недель. Задание предназначено для курсовой работы, поэтому идеальное исполнение не требуется. Игра должна выглядеть как проект начинающего разработчика.Разработка игр7 заявокОткрыт17 дней назад
Создание игры Bomberman с уникальными возможностями: механика бонусов с 50% вероятностью появления, лобби с кнопкой 'Let’s Hunt!', 30-секундный таймер для старта игры и режим наблюдателя для выбывших игроков. Побеждает последний surviving игрок, отображается сообщение о победе и кнопка для повторного входа.Разработка игрРазработка игр6 заявокОткрыт20 дней назад
- $20
Ищется разработка кастомного ПО для игры WoW Sirus с функционалом для классов Армс Воин и Ферал Друид. Требуется реализация авторотации, автозацепа за спину, автокика и автоовер в каст. Ожидается высокое качество и эффективное выполнение задачи.Разработка игрРазработка программПрикладное ПО1 заявкаОткрыт20 дней назад
- $150
Требуется разработка бота для игры World of Warcraft с функциями автологина на аккаунт и взаимодействия с аукционом. Бот должен автоматически выставлять и продавать товары, мониторить цены, а также иметь анти-бот защиту. При отключении от сервера он должен продолжать работу. В фокусе внимания должно быть около 40 позиций.Разработка игрСоздание ботовПрикладное ПО2 заявкиОткрыт20 дней назад
- $18
Необходимо разработать мобильное приложение, копирующее функционал и интерфейс игры Black Russia. Ожидается проработка дизайна и функционала, соответствующего оригиналу.Разработка игрРазработка мобильных приложенийМобильные приложения3 заявкиОткрыт20 дней назад
Разработка онлайн игры Нарды с функцией игры на деньги между игроками. Игра доступна только по ссылке с кодом, ставки устанавливаются заранее. Проект включает запуск с нуля и дальнейшее сопровождение. Обсуждение всех деталей будет происходить отдельно.Разработка игрРазработка игр8 заявокОткрыт23 дня назад
Требуется разработка мини-игры для Telegram, аналогичной Crash Game. Идеальный кандидат имеет опыт создания игр для Telegram и готов предложить свои идеи. В будущем возможна разработка игр других жанров для этой платформы. Пожалуйста, укажите наличие опыта и примеры работ.Разработка бэкендаРазработка игрРазработка фронтендаРазработка игр14 заявокОткрытмесяц назад
- $475
Создайте приложение на Kotlin для азартной игры Towers, где игрок поднимается по башне, выбирая безопасные ячейки. Реализуйте ежедневные бонусы для получения монет и сохранение истории последних 25 ставок для статистики. Игра должна предлагать пользователю выбор между риском и выигрышем.Разработка игрKotlinПрикладное ПО1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $400
Требуется разработка игры в Unity за 1.5-2 месяца. Полная концепция и детали проекта будут предоставлены в личной переписке. Ожидается качественное выполнение задания в оговоренные сроки.Прикладное ПО9 заявокОткрытмесяц назад
Требуется создать бота для Telegram, который запускает игру в стиле рулетки на TON. Бот должен поддерживать пополнение кошелька TON через карту. Используйте JavaScript, HTML и CSS для создания интерфейса и функционала. Подробности будут предоставлены исполнителю.Разработка игрСоздание ботовCSSHTMLJavaScriptРазработка игр10 заявокОткрытмесяц назад
- $2
Требуется разработать бота, который будет автоматически покупать игры в Steam для пользователей, используя интеграцию с FunPay. Бот должен добавлять покупателей в друзья и дарить игры на их учетные записи. Необходимы навыки веб-программирования и работы с API Steam.Разработка игрВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 дней назад
- $10
Требуется разработка бюджетной версии GTA 6 для ПК или телефона. Игра должна иметь открытый мир с локацией в Майами, включать хотя бы одного персонажа из трейлера и поддерживать вид от третьего или первого лица. Можно использовать любой движок и упрощать задачи. Игра не предназначена для коммерческого использования.Разработка игрРазработка игр4 заявкиЗакрыт6 дней назад
Требуется помощь в разработке САМП КРМП проекта. Задачи: установить лаунчер с GitHub, интегрировать мод, изменить названия в игре и приложении, настроить хостинг с базой данных. В конце работы необходимо предоставить исходники лаунчера.Разработка игрВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 дней назад
Требуется разработка чита для игры Аризона РП, который обеспечит 100% шансы на выигрыш в казино. Ожидается эффективное решение для улучшения игрового процесса.Разработка игрПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 дней назад
- $600
Ищется разработчик для создания классической игры в пасьянс на iOS и Android. Имеется дизайн в Figma и анимации. Игра будет включать раздачу карт, уровни мастерства, выбор фона и рубашек, ежедневные игры и статистику. Обязательно наличие опыта и минимальное количество ошибок. Техническое задание предоставляется.Разработка игрРазработка мобильных приложенийAndroidFigmaiOSРазработка игр8 заявокЗакрыт17 дней назад
Требуется Unity разработчик для мультиплеерной части MMO. Необходим опыт от 3 лет, знание алгоритмов работы с авторитарным сервером и решение проблем с синхронизацией. Работа включает взаимодействие с техдиром и серверными разработчиками, а также оптимизацию трафика.Разработка алгоритмовРазработка игрUnityРазработка игрнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработчик на Unity для создания мультиплеерной игры для двух игроков (PvP) с сетевым взаимодействием. Необходим опыт в сетевой синхронизации, матчмейкинге и работе с серверами. Ожидается самостоятельная реализация мультиплеерной части игры и предложение оптимальных решений.Разработка игр2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка мобильной игры на Unity в жанре FPS Horror Adventure, аналог MiSide. Необходимо собрать сцену, реализовать механики, включая смену дня/ночи и побег от NPC. Предоставлены 3D модели и ассеты для UI. Интеграция SDK не требуется.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт2 месяца назад