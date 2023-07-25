Заказать услуги программиста WordPress

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Программист WordPress — это специалист, обладающий глубокими знаниями в создании, настройке, и поддержке сайтов на популярной платформе управления контентом WordPress. Этот профессионал обычно владеет не только языками программирования, но и имеет опыт работы с различными темами и плагинами, способен решать широкий спектр задач, связанных с разработкой и поддержкой сайтов.

Услуги программиста WordPress

  • Создание сайтов на WordPress

    Программист WordPress может разработать сайт с нуля с использованием этой платформы. Он может создать уникальный дизайн, интегрировать необходимые функции и настроить сайт под требования клиента.

  • Настройка и доработка существующих сайтов

    Программист может улучшить уже существующий сайт, добавить новые функции, улучшить производительность и безопасность.

  • Установка и настройка тем и плагинов

    Эксперт может помочь выбрать и установить подходящие темы и плагины для сайта, настроить их работу и интегрировать с основным функционалом.

  • Оптимизация сайта

    Программист WordPress может оптимизировать сайт для улучшения скорости загрузки, SEO-показателей, удобства использования и безопасности.

  • Техническая поддержка и обновление

    Этот специалист может обеспечить регулярное обновление сайта, резервное копирование, исправление ошибок и предоставление технической поддержки.

Преимущества работы с программистом WordPress

Работа с программистом WordPress предоставляет множество преимуществ. Эксперт знаком с технологическим стеком WordPress и может быстро и эффективно решать задачи. Он также обладает опытом работы с различными типами проектов: от небольших личных блогов до корпоративных сайтов, что позволяет ему предлагать наиболее оптимальные решения для каждого конкретного случая.

  • Wordpress + плагин learndash + buddyboss

    Нужно за 2-3 дня минимально выстроить и настроить пока только черновик сайта на wordpress, суть сайта образовательная платформа, курсы по средствам learndash + buddyboss (куплены, так же куплен элементор), реализовать продажу видео по отдельности, корзина, ...

    WordPressСайт на WordPress
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    7 дней назад

  • Консультация по оптимизации работы сайта на Wordpress

    Описание задачи: Необходима консультация по оптимизации работы сайта на Wordpress. Задача - ускорить CMS на хостинге VDS. Особенностью сайта является то, что на нём может отображаться несколько языковых версий (возможно, работа сайта тормозится из-за ...

    WordPressСайт на WordPress
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  • Правки на сайте на CMS WordPress

    $40

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    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 дней назад

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    11 дней назад

  • Зверстати сторінку по дизайну у Figma, а потім увесь сайт

    Добрий день Необхідно зробити верстку для головної сторінки проекту: https://www.figma.com/file/Qd3O5fhK0zRuSzb1fNYP2a/Nosis-Health---Design?type=design&amp;node-id=1547-14614&amp;mode=design&amp;t=R8ddZqo0NYs7lLEO-4 Показані декілька анімацій (дивіться у режимі перегляду у фігмі), також треба зробити адаптив (на ваш смак), оптимізацію і мініфікацію, по БЕМ, ...

    WordPressFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 дней назад

  • Наполнение сайтов

    $2

    Предлагается возможность долгосрочного сотрудничества по наполнению сайта: https://hal.in.ua/ по образцу. по определенной тематике, которую нужно искать и самостоятельно в интернете( Возможна помощь) сайт на базе WordPress. Бюджет -предварительно обговаривается. после выполнения тестового ...

    WordPress
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Переделать сайт

    $150

    Нужно упростить дизайн сайта ddosov.net + внести правки, а именно добавить переключение языка + блок заголовков новостей, на основе текущего дизайна сайта сделать страничку полной новости. Интересует создание описанного на Laravel без wordpress и каких ...

    WordPressLaravelДизайн сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 дней назад

  • Content Manager

    $600

    Ищем Content Manager на полную занятость (удаленка). Чем предстоит заниматься: - Наполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress; - Разметка предоставленного текста; - Создание иллюстраций к нему на основе клипарта; ...

    WordPressHTML
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    Открыт
    14 дней назад

  • Перестала работать пагинация в записях WordPress плагина Postgrid

    Причем она работает если разместить этот же шорткод на главной или на любой страничке. Не работает именно в записях. Пробовал менять код шаблона, не работает. https://icp-ras.ru/deyatelnost/nauchnyj-sovet-ran-po-materialam-i-nanomaterialam/novosti-ns-ran/

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Открыт
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  • Создание сайта по продаже бу амуниции для лошадей

    Предварительно рассматриваем WordPress Макет сайта (черновик) тут https://equestrianused.com/ Особенность сайта в том что нужна возможность покупки товара по предоплате, но если товар не подходит то возврат средств клиенту с вычетом суммы на доставку ...

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    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    день назад

  • Интеграция 1С и Wordpress

    Есть действующий сайт с некоторым наполнением на Wordpress. Задача - интегрировать обмен 1С с сайтом. Выгружаться должны товары и их цены, при этом на сайте должна быть возможность редактировать (дополнять) товары различными данными (фото, описание ...

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    Системы управления (CMS)нет заявок
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    16 дней назад

  • Добавить товары в Woocommerce

    $5

    Добрый день! Все очень просто, берем кухню с одного сайта и переносим на другой. Что переносим: Фотографии Название Кол-во товаров 149. Желательно иметь опыт работы в админке WordPress ...

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    Наполнение сайтов13 заявок
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    16 дней назад

  • Написать запрос SQL

    Нужно написать запрос для выборки записей в wordpress с учётом необязательных фильтров В бд есть таблицы wp_posts, wp_frm_items, wp_frm_item_metas wp_posts.id = wp_frm_items.id wp_frm_item_metas.item_id = wp_frm_items.id Фильтрация будет по полям ...

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    Базы данных3 заявки
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    15 дней назад

  • Редактирование и оформление статей: обзоры программ

    Нужно наполнять сайт на тему софта (программы для ПК). Вы должны понимать, что такое программы для ПК, тематика должна быть вам немного интересна, иначе ничего не получится. Навыки исполнителя: ...

    WordPress
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    17 дней назад

  • Перенести сайт на WP на другой домен и сервер

    Требуется перенести готовый сайт на Wordpress на другой домен и другой сервер. Все настроить в плане сертификата (куплен, в процессе получения), домена, сервера и т д, чтобы можно было зайти и начинать работать с ...

    WordPressСайт на WordPress
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    16 дней назад