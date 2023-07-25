Нужно за 2-3 дня минимально выстроить и настроить пока только черновик сайта на wordpress, суть сайта образовательная платформа, курсы по средствам learndash + buddyboss (куплены, так же куплен элементор), реализовать продажу видео по отдельности, корзина, ...
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Программист WordPress — это специалист, обладающий глубокими знаниями в создании, настройке, и поддержке сайтов на популярной платформе управления контентом WordPress. Этот профессионал обычно владеет не только языками программирования, но и имеет опыт работы с различными темами и плагинами, способен решать широкий спектр задач, связанных с разработкой и поддержкой сайтов.
Услуги программиста WordPress
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Создание сайтов на WordPress
Программист WordPress может разработать сайт с нуля с использованием этой платформы. Он может создать уникальный дизайн, интегрировать необходимые функции и настроить сайт под требования клиента.
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Настройка и доработка существующих сайтов
Программист может улучшить уже существующий сайт, добавить новые функции, улучшить производительность и безопасность.
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Установка и настройка тем и плагинов
Эксперт может помочь выбрать и установить подходящие темы и плагины для сайта, настроить их работу и интегрировать с основным функционалом.
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Оптимизация сайта
Программист WordPress может оптимизировать сайт для улучшения скорости загрузки, SEO-показателей, удобства использования и безопасности.
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Техническая поддержка и обновление
Этот специалист может обеспечить регулярное обновление сайта, резервное копирование, исправление ошибок и предоставление технической поддержки.
Преимущества работы с программистом WordPress
Работа с программистом WordPress предоставляет множество преимуществ. Эксперт знаком с технологическим стеком WordPress и может быстро и эффективно решать задачи. Он также обладает опытом работы с различными типами проектов: от небольших личных блогов до корпоративных сайтов, что позволяет ему предлагать наиболее оптимальные решения для каждого конкретного случая.
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