Фриланс: разработка интернет-магазинов

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Успеха в сфере онлайн-маркетинга можно достичь только при наличии качественной площадки в Сети. И тут потребуется работа - создание интернет-магазина и его успешное ведение. Если компании нужен web-разработчик для создания интернет-магазина, администратор для поддержки или тестировщик, то подходящего специалиста можно найти и нанять на бирже фрилансеров Weblancer.net. Наш портал дает возможность быстро заказать услуги по разработке интернет-магазина удаленно и по выгодной цене. Для поиска исполнителя достаточно разместить вакансию и выбрать специалиста по интернет-магазинам, опираясь на положительные отзывы или выгодную стоимость услуги. Мы гарантируем ноль сложностей, достойное количество претендентов и безопасность сделок.

Что включает в себя работа создание интернет магазина?

Разработка сайта магазина и e-commerce представляет собой объемный процесс, требующий затрат и включающий серию важных этапов. Прежде чем приступить к созданию проекта, необходимо изучить порталы конкурентов и провести в целом анализ бизнес ниши, в которой планируется продавать товар. Далее деятельность веб-разработчика включает:

  • создание технического задания, подразумевающее проработку структуры сайта и его функционала;
  • разработку дизайна с элементами брендирования;
  • верстку площадки;
  • техническую разработку;
  • обязательное тестирование для выявления недочетов;
  • согласование и запуск готового ресурса.

Что должен уметь хороший WEB-разработчик?

Решив доверить заказ создания интернет-магазина профессиональному фрилансеру, важно найти достойного специалиста. От того, насколько удобным, оптимизированным и уникальным будет торговый онлайн ресурс, зависит его популярность у пользователей. Кроме того, важно помнить, что интернет-магазин - это не просто виртуальная витрина для продажи определенных товаров. Он представляет собой также способ продвижения и является площадкой для коммуникации между компанией и аудиторией.

Именно поэтому программист, который будет заниматься конструированием веб-ресурса, должен:

  • знать основные языки программирования (C++, Java, HTML, Java Script, PHP);
  • иметь опыт работы с базами данных (JDBC, язык SQL, MSQL, SQL lite и т.п.);
  • уметь писать качественный код;
  • иметь понятие об установке и конфигурированию серверов и фреймворков;
  • разбираться в базовых программах для заполнения портала Dreamweaver, ColdFusion, Flash.

Что может включать заказ создания интернет-магазина?

В данном разделе вы можете разместить заказ или найти вакансии, как по созданию сайта под ключ, так и на отдельные виды работ. Это может быть, например, индивидуальная разработка дизайна торговой площадки или установка и настройка CMS. В зависимости от вида работ, работодатель может выбрать как профессионального исполнителя с высоким рейтингом, так и новичка, который выполнит заказ недорого и ответственно. Или же отдать предпочтение студии.

Вакансии интернет-магазина на заказ: как открывать и претендовать?

Чтобы найти исполнителя для создания или управления интернет-магазином, достаточно разместить объявление с детальным описанием задачи. Желательно указать предполагаемый бюджет проекта, что позволит откликнуться тем специалистам, которых будет устраивать цена и условия сотрудничества.

В свою очередь, претендовать на вакансию в сфере разработки и программирования, можно, зарегистрировавшись в качестве фрилансера на Веблансер. Достаточно оставлять заявки к проектам, которые вам интересны, чтобы получить желанную работу.

Частые вопросы по интернет-магазинам

Как найти хорошего фрилансера по интернет-магазинам?

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  • Готовый шаблон + presta

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  • Сайт

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  • Создание сайта по продаже бу амуниции для лошадей

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  • Интернет магазин

    $300

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    $100

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    OpenCart
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    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
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    19 дней назад

  • Веб-сайт не соответствует условиям и положениям Google Ads?

    Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт ...

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    25 дней назад

  • Сопоставить структуру

    Необходимо структуру (ОПЕНКАРТ) выгруженную уже на сайт в хаотичном порядке и названиями , сопоставить или распределить товары по структуре (БИТРИКС)

    Интернет-магазины2 заявки
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  • Дороботка

    Надо сделать или доработать

    Интернет-магазины12 заявок
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    месяц назад

  • База клиентов телемагазинов (Россия, Казахстан, Узбекистан)

    $10

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    Интернет-магазины2 заявки
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    месяц назад