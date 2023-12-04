Название вакансии: Magento-разработчик Описание проекта: Вы будете работать над поддержкой и развитием сайта, который специализируется на дистрибуци косметики. Наша цель - обеспечить безупречное функционирование сайта, внедрение новых продуктов и функций, а также постоянное улучшение ...
Фриланс: разработка интернет-магазинов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Успеха в сфере онлайн-маркетинга можно достичь только при наличии качественной площадки в Сети. И тут потребуется работа - создание интернет-магазина и его успешное ведение. Если компании нужен web-разработчик для создания интернет-магазина, администратор для поддержки или тестировщик, то подходящего специалиста можно найти и нанять на бирже фрилансеров Weblancer.net. Наш портал дает возможность быстро заказать услуги по разработке интернет-магазина удаленно и по выгодной цене. Для поиска исполнителя достаточно разместить вакансию и выбрать специалиста по интернет-магазинам, опираясь на положительные отзывы или выгодную стоимость услуги. Мы гарантируем ноль сложностей, достойное количество претендентов и безопасность сделок.
Что включает в себя работа создание интернет магазина?
Разработка сайта магазина и e-commerce представляет собой объемный процесс, требующий затрат и включающий серию важных этапов. Прежде чем приступить к созданию проекта, необходимо изучить порталы конкурентов и провести в целом анализ бизнес ниши, в которой планируется продавать товар. Далее деятельность веб-разработчика включает:
- создание технического задания, подразумевающее проработку структуры сайта и его функционала;
- разработку дизайна с элементами брендирования;
- верстку площадки;
- техническую разработку;
- обязательное тестирование для выявления недочетов;
- согласование и запуск готового ресурса.
Что должен уметь хороший WEB-разработчик?
Решив доверить заказ создания интернет-магазина профессиональному фрилансеру, важно найти достойного специалиста. От того, насколько удобным, оптимизированным и уникальным будет торговый онлайн ресурс, зависит его популярность у пользователей. Кроме того, важно помнить, что интернет-магазин - это не просто виртуальная витрина для продажи определенных товаров. Он представляет собой также способ продвижения и является площадкой для коммуникации между компанией и аудиторией.
Именно поэтому программист, который будет заниматься конструированием веб-ресурса, должен:
- знать основные языки программирования (C++, Java, HTML, Java Script, PHP);
- иметь опыт работы с базами данных (JDBC, язык SQL, MSQL, SQL lite и т.п.);
- уметь писать качественный код;
- иметь понятие об установке и конфигурированию серверов и фреймворков;
- разбираться в базовых программах для заполнения портала Dreamweaver, ColdFusion, Flash.
Что может включать заказ создания интернет-магазина?
В данном разделе вы можете разместить заказ или найти вакансии, как по созданию сайта под ключ, так и на отдельные виды работ. Это может быть, например, индивидуальная разработка дизайна торговой площадки или установка и настройка CMS. В зависимости от вида работ, работодатель может выбрать как профессионального исполнителя с высоким рейтингом, так и новичка, который выполнит заказ недорого и ответственно. Или же отдать предпочтение студии.
Вакансии интернет-магазина на заказ: как открывать и претендовать?
Чтобы найти исполнителя для создания или управления интернет-магазином, достаточно разместить объявление с детальным описанием задачи. Желательно указать предполагаемый бюджет проекта, что позволит откликнуться тем специалистам, которых будет устраивать цена и условия сотрудничества.
В свою очередь, претендовать на вакансию в сфере разработки и программирования, можно, зарегистрировавшись в качестве фрилансера на Веблансер. Достаточно оставлять заявки к проектам, которые вам интересны, чтобы получить желанную работу.
Частые вопросы по интернет-магазинам
Выбирайте лучших разработчиков интернет-магазинов на Weblancer.
Ознакомтесь с подробной информацией о freelance.
- Интернет-магазины3 заявкиОткрытдень назад
Макет в фигме. Конструкторы (Тильда и подобные не подходят). Присылайте сразу, пож-та, информацию о себе и на чём предлагаете делать. В ответ пришлю макет и ТЗ.Интернет-магазины16 заявокОткрыт2 дня назад
- $50
Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...Интернет-магазины2 заявкиОткрыт5 дней назад
Нужно на основе WordPress и из готовых шаблонов и плагинов создать, выложить на хостинг и настроить магазин для торговли цифровыми товарами. Разрабатывать ничего не нужно, всё должно собираться из готовых элементов. Организовать канал передачи цифровых товаров ...Интернет-магазины15 заявокОткрыт7 дней назад
Нужно максимально быстро реализовать проект на престе - от вас нужен полностью настроенный свой шаблон натянуть на cms с минимальными доработками под нашу тематику. Предлагайте к реализации варианты, только если у вас есть уже ...Интернет-магазины2 заявкиОткрыт7 дней назад
- $2300
Задача сделать новый сайт для интернет магазина инструменов для авто и дома. Необходима интеграция с 1С.Интернет-магазины14 заявокОткрыт8 дней назад
Нужен сайт, интернет-магазин продуктов с авторизацией. Сильно крутой сайт не нужен, 10-15 продуктовИнтернет-магазины24 заявкиОткрыт9 дней назад
Предварительно рассматриваем WordPress Макет сайта (черновик) тут https://equestrianused.com/ Особенность сайта в том что нужна возможность покупки товара по предоплате, но если товар не подходит то возврат средств клиенту с вычетом суммы на доставку ...Интернет-магазины13 заявокОткрыт10 дней назад
Нужно доработать и настроить сайт под Opencart в соответствии с ТЗ. - trast.ua Просьба указывать срок и стоимость работы.Интернет-магазины2 заявкиОткрыт10 дней назад
- $10
Мне нужно создать приложение книжный магазин в Visual Studio Windows Forms C#. Пример: Я прикрепил файлы примера работы. Описание: Вам нужно будет сделать тоже самое только книжный магазин, так же создать форму магазина где можно ...Интернет-магазины2 заявкиОткрыт10 дней назад
Создание мултивендорного магазина на opencart также возможен вариант Laravel+Vue Краткое описание процесса. В течение месяца продавцы продают свои товары на сайте, и общая ...Интернет-магазины6 заявокОткрыт11 дней назад
- $300
Общие требования: Создать интернет-магазин с каталогом до 50 товаров CBD масла. Использовать индивидуальный дизайн, соответствующий референсу. Оптимизировать магазин под высокое качество UX-дизайна для удобства пользователей. Обеспечить отзывчивость и адаптивность интерфейса ...Интернет-магазины15 заявокОткрыт13 дней назад
- $100
Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт автоцветущие фотопериодичные фаст версия регулярные феминизированные сатива индика гибриды индор аутдор низкий средний ...Интернет-магазины4 заявкиОткрыт17 дней назад
Потрібно допомога з Opencart, налаштування модулів, поправити розміри кнопок та тексту.Интернет-магазины4 заявкиОткрыт17 дней назад
Интернет магазин inmyspace.ru сделан на шаблоне Aspro Maximum В дальнейшем шаблон был модифицирован и и в модифицировангом шаблоне пропал функционал не отображаются на главной разделы с скриншота. Необходимо вернуть этот функционал в модифицированный шаблон. ...Интернет-магазины4 заявкиОткрыт19 дней назад
- $10
Здравствуйте! нужно помочь в решении задачи по импорту товаров от поставщиков по yml файлу (ссылке) Выгрузку настроили в UNIXml, нужно помочь сделать чтобы оно группировало товар по размерам. Устал уже читать ...Интернет-магазины1 заявкаОткрыт19 дней назад
Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт ...Интернет-магазины2 заявкиОткрыт25 дней назад
Необходимо структуру (ОПЕНКАРТ) выгруженную уже на сайт в хаотичном порядке и названиями , сопоставить или распределить товары по структуре (БИТРИКС)Интернет-магазины2 заявкиОткрытмесяц назад
Надо сделать или доработатьИнтернет-магазины12 заявокОткрытмесяц назад
- $10
Необходимо собрать базу клиентов телемагазинов, которые являются активными покупателями для холодного прозвона. Приветствуется возраст целевой аудитории для базы 50+ лет.Интернет-магазины2 заявкиОткрытмесяц назад