Успеха в сфере онлайн-маркетинга можно достичь только при наличии качественной площадки в Сети. И тут потребуется работа - создание интернет-магазина и его успешное ведение. Если компании нужен web-разработчик для создания интернет-магазина, администратор для поддержки или тестировщик, то подходящего специалиста можно найти и нанять на бирже фрилансеров Weblancer.net. Наш портал дает возможность быстро заказать услуги по разработке интернет-магазина удаленно и по выгодной цене. Для поиска исполнителя достаточно разместить вакансию и выбрать специалиста по интернет-магазинам, опираясь на положительные отзывы или выгодную стоимость услуги. Мы гарантируем ноль сложностей, достойное количество претендентов и безопасность сделок.

Что включает в себя работа создание интернет магазина?

Разработка сайта магазина и e-commerce представляет собой объемный процесс, требующий затрат и включающий серию важных этапов. Прежде чем приступить к созданию проекта, необходимо изучить порталы конкурентов и провести в целом анализ бизнес ниши, в которой планируется продавать товар. Далее деятельность веб-разработчика включает:

создание технического задания, подразумевающее проработку структуры сайта и его функционала;

разработку дизайна с элементами брендирования;

верстку площадки;

техническую разработку;

обязательное тестирование для выявления недочетов;

согласование и запуск готового ресурса.

Что должен уметь хороший WEB-разработчик?

Решив доверить заказ создания интернет-магазина профессиональному фрилансеру, важно найти достойного специалиста. От того, насколько удобным, оптимизированным и уникальным будет торговый онлайн ресурс, зависит его популярность у пользователей. Кроме того, важно помнить, что интернет-магазин - это не просто виртуальная витрина для продажи определенных товаров. Он представляет собой также способ продвижения и является площадкой для коммуникации между компанией и аудиторией.

Именно поэтому программист, который будет заниматься конструированием веб-ресурса, должен:

знать основные языки программирования (C++, Java, HTML, Java Script, PHP);

иметь опыт работы с базами данных (JDBC, язык SQL, MSQL, SQL lite и т.п.);

уметь писать качественный код;

иметь понятие об установке и конфигурированию серверов и фреймворков;

разбираться в базовых программах для заполнения портала Dreamweaver, ColdFusion, Flash.

Что может включать заказ создания интернет-магазина?

В данном разделе вы можете разместить заказ или найти вакансии, как по созданию сайта под ключ, так и на отдельные виды работ. Это может быть, например, индивидуальная разработка дизайна торговой площадки или установка и настройка CMS. В зависимости от вида работ, работодатель может выбрать как профессионального исполнителя с высоким рейтингом, так и новичка, который выполнит заказ недорого и ответственно. Или же отдать предпочтение студии.

Вакансии интернет-магазина на заказ: как открывать и претендовать?

Чтобы найти исполнителя для создания или управления интернет-магазином, достаточно разместить объявление с детальным описанием задачи. Желательно указать предполагаемый бюджет проекта, что позволит откликнуться тем специалистам, которых будет устраивать цена и условия сотрудничества.

В свою очередь, претендовать на вакансию в сфере разработки и программирования, можно, зарегистрировавшись в качестве фрилансера на Веблансер. Достаточно оставлять заявки к проектам, которые вам интересны, чтобы получить желанную работу.