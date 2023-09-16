Нужно сделать красивый продающий магазин на Shopify Рынок - США товар - крем фото и видео - предоставлю различные apps для shopify приветствуются (платные тож)
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- ShopifyСайты «под ключ»9 заявокОткрыт11 дней назад
Куплен домен на платформе Shopify . Сайт пустой. Необходимо разметить фото товаров и описание. Создать каталоги и красивый и функциональный интерфейс. Как можно скорее. АннаShopifyДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт20 дней назад
#Shopify #AppDevelopment #FreelanceJob #Hire #Ищу #Шопифай #ShopifyApp Должность: Разработчик приложений Shopify (Проектная работа) Местоположение: Удаленная работа Обзор проекта: Мы ищем опытного разработчика приложений Shopify для работы над проектом. Проект включает ...ShopifyПрикладное ПО3 заявкиОткрыт24 дня назад
- $100
Нужно сделать сайт на Shopify с тематикой продажи детских игрушек .Наладить экспорт напрямую с AliExpress на сайт через приложение desers.Можно скопировать с другого сайта.ShopifyСайты «под ключ»5 заявокОткрытмесяц назад
Ольга здравствуйте! Мне понравились ваши работы :) У меня есть сайт детской одежды (уже действующий) и мне нужна помощь с его улучшением: - улучшение дизайна - настройка по UI/UX - возможно подбор нового шаблона в соответствии с требованиями сайта - адаптация ...ShopifyИнтернет-магазины1 исполнительЗакрытмесяц назад
Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт ...ShopifyGoogle AdsОткрыт4 дня назад
- $1000
#vacnacy #Shopify #liquid #проект На проект для компании, специализирующейся на продаже smart дверных систем/замков/ключей находимся в поиске Shopify (liquid) разработчика. Есть дизайн будущего сайта в adobe xd. Необходима верстка дизайна СТРОГО согласно макету ...FigmaShopifyИнтернет-магазины7 заявокЗакрытнет даты
Вітаю! Коротко: - Є магазин на платформі Shopify. Є сторінка продукту: https://cartinova.com/products/tide-play-series-anti-gravity-air-humidifier - Підключена платіжка Fondy https://fondy.ua/uk/ - Мерчант активний та під'єднаний до магазину Як відбувається процес ...ShopifyВеб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Ищем исполнителя на создание интернет-магазина на платформе Shopify. Нужно: настроить дизайн создать структуру, меню подключить необходимые приложения сделать первичное наполнение и обучить нас работе с площадкой. ...ShopifyИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Есть работающий сайт в который нужно импортировать товары с друго го сайта. Файл с товарами есть, но его формат не подходит для Shopify. Требуется его модернизация и импорт на сайт. Пример ...ShopifyСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $70
Нужен специалист по кастомизации сайта на shopify. На сайте используется тема - Minion, на ней мне нужно сделать некоторые правки, которые не доступны в базовом функционале темы + установить, настроить приложение. ...ShopifyКарточки товаровИнтернет-магазины4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $300
Необходимо навести красоту в интернет магазине. Нужен человек, который сможет сам не меняя кардинально стиль шаблона улучшить его дизайн и навести порядок в css коде.CSSShopifyДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $3000
Мы ювелирный бренд из Германии. Наша компания занимается онлайн-продажами качественных ювелирных изделий из настоящего золота в Германии и других странах Европы. Внимание! Нужен только проект-менеджмент. Разработчики, копирайтеры и т.д. у ...HTMLCSSWooCommerceMagentoShopifyИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Имеется англоязычный сайт www.mollishome.ca онлайн-магазин текстиля: полотенца и банные халаты. Сайт набран на Shopify, домен зарегистрирован в Канаде, клиентская база также исключительно канадцы. Требуется: вывести сайт на первые строчки в поисковиках, в основном Google, ...ShopifyПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $40
Нужно создать лендинг на Shopify, основываясь на каких-то уже примеров. Из примеров вы можете использовать некоторые нарисованные детали и понять какого цвета должен быть сайт. Добавить политику + подключить платежную систему Paypal Тема сайта: 4:20/ ...ShopifyЗакрыт3 месяца назад
Нужно написать плагин для магазина shopify, плагин - колесо удачи. В плагин должно быть включено, админка управления плагином и фронтовая часть. По сути нужен клон. (Можете установить плагин у себя в магазине shopify ...ShopifyВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Необходимо сделать 50 базовых разных сайтов за 2 месяца(сроки важны!) на платформе shopify. Товар на ваш вкус. ТЗ: отличаются друг от друга контентом и структурой выглядят как рабочие магазины привязка домена ...ShopifyСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Текущая тема магазина на платформе Shopify столкнулась с проблемами, которые мешают ее запуску. Главные вопросы касаются производительности, удобства использования редактора тем Shopify и интеграции определенных приложений. Производительность замедлена, особенно при загрузке домашней страницы, страницы продуктов ...JavascriptCSSShopifyВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Сейчас перед нами дилемма в контексте рентабельности: стоит ли дорабатывать текущую тему и искать возможности по расширению её функционала (которых может и не оказаться), или переехать на новую тему, где уже есть важные части функционала, ...ShopifyЗакрыт3 месяца назад
Прошу оставлять отклик только при наличии времени для исполнения задачи, а так же указывать стоимость работы ?и время исполнения задач вместе с ссылкой на портфолио. Спасибо.? Дано: магазин тканей с каталогом более 700 дизайнов, которые ...ShopifyИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 месяца назад