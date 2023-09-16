Заказать услуги программиста Shopify

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  • Создание Shopify app

    #Shopify #AppDevelopment #FreelanceJob #Hire #Ищу #Шопифай #ShopifyApp Должность: Разработчик приложений Shopify (Проектная работа) Местоположение: Удаленная работа Обзор проекта: Мы ищем опытного разработчика приложений Shopify для работы над проектом. Проект включает ...

    Shopify
    Прикладное ПО3 заявки
    Открыт
    24 дня назад

  • Создание сайта на Shopify

    $100

    Нужно сделать сайт на Shopify с тематикой продажи детских игрушек .Наладить экспорт напрямую с AliExpress на сайт через приложение desers.Можно скопировать с другого сайта.

    Shopify
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Улучшение действующего сайта на Shopify

    Ольга здравствуйте!  Мне понравились ваши работы :) У меня есть сайт детской одежды (уже действующий) и мне нужна помощь с его улучшением: - улучшение дизайна - настройка по UI/UX - возможно подбор нового шаблона в соответствии с требованиями сайта - адаптация ...

    Shopify
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Веб-сайт не соответствует условиям и положениям Google Ads?

    Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт ...

    ShopifyGoogle Ads
    Интернет-магазины2 заявки
    Открыт
    4 дня назад

  • Shopify разработчик для создания магазина с КАСТОМНЫМ дизайном в figma

    $1000

    #vacnacy #Shopify #liquid #проект На проект для компании, специализирующейся на продаже smart дверных систем/замков/ключей находимся в поиске Shopify (liquid) разработчика. Есть дизайн будущего сайта в adobe xd. Необходима верстка дизайна СТРОГО согласно макету ...

    FigmaShopify
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрытнет даты

  • Вивести кнопки Google pay та Apple Pay на сторінку товару на Shopify

    Вітаю! Коротко: - Є магазин на платформі Shopify. Є сторінка продукту: https://cartinova.com/products/tide-play-series-anti-gravity-air-humidifier - Підключена платіжка Fondy https://fondy.ua/uk/ - Мерчант активний та під'єднаний до магазину Як відбувається процес ...

    Shopify
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Магазин на платформе Shopify

    Ищем исполнителя на создание интернет-магазина на платформе Shopify. Нужно: настроить дизайн создать структуру, меню подключить необходимые приложения сделать первичное наполнение и обучить нас работе с площадкой. ...

    Shopify
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Импорт товаров в Shopify

    Есть работающий сайт в который нужно импортировать товары с друго го сайта. Файл с товарами есть, но его формат не подходит для Shopify. Требуется его модернизация и импорт на сайт. Пример ...

    Shopify
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужен специалист по кастомизации сайта на shopify.

    $70

    Нужен специалист по кастомизации сайта на shopify. На сайте используется тема - Minion,  на ней мне нужно сделать некоторые правки, которые не доступны в базовом функционале темы + установить, настроить приложение. ...

    ShopifyКарточки товаров
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка и UX-дизайн интернет-магазина для ювелирной компании

    $3000

    Мы ювелирный бренд из Германии. Наша компания занимается онлайн-продажами качественных ювелирных изделий из настоящего золота в Германии и других странах Европы. Внимание! Нужен только проект-менеджмент. Разработчики, копирайтеры и т.д. у ...

    HTMLCSSWooCommerceMagentoShopify
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Вывести сайт на первые строчки в поисковиках

    Имеется англоязычный сайт www.mollishome.ca онлайн-магазин текстиля: полотенца и банные халаты. Сайт набран на Shopify, домен зарегистрирован в Канаде, клиентская база также исключительно канадцы. Требуется: вывести сайт на первые строчки в поисковиках, в основном Google, ...

    Shopify
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Лендинг Shopify

    $40

    Нужно создать лендинг на Shopify, основываясь на каких-то уже примеров. Из примеров вы можете использовать некоторые нарисованные детали и понять какого цвета должен быть сайт. Добавить политику + подключить платежную систему Paypal Тема сайта: 4:20/ ...

    Shopify
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Нужо напистаь плагин для shopify

    Нужно написать плагин для магазина shopify, плагин - колесо удачи. В плагин должно быть включено, админка управления плагином и фронтовая часть. По сути нужен клон. (Можете установить плагин у себя в магазине shopify ...

    Shopify
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создать сайты на Shopify

    $1000

    Необходимо сделать 50 базовых разных сайтов за 2 месяца(сроки важны!) на платформе shopify. Товар на ваш вкус. ТЗ: отличаются друг от друга контентом и структурой выглядят как рабочие магазины привязка домена ...

    Shopify
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Підтримка вебсайту shopify

    Текущая тема магазина на платформе Shopify столкнулась с проблемами, которые мешают ее запуску. Главные вопросы касаются производительности, удобства использования редактора тем Shopify и интеграции определенных приложений. Производительность замедлена, особенно при загрузке домашней страницы, страницы продуктов ...

    JavascriptCSSShopify
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доработка сайта на Shopify: переезд или правки текущей темы?

    Сейчас перед нами дилемма в контексте рентабельности: стоит ли дорабатывать текущую тему и искать возможности по расширению её функционала (которых может и не оказаться), или переехать на новую тему, где уже есть важные части функционала, ...

    Shopify
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доработка магазина на Shopify

    Прошу оставлять отклик только при наличии времени для исполнения задачи, а так же указывать стоимость работы ?и время исполнения задач вместе с ссылкой на портфолио. Спасибо.? Дано: магазин тканей с каталогом более 700 дизайнов, которые ...

    Shopify
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад